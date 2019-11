Bank holder lukket - medarbejdere skal ud at gøre nytte

Man kan fejre fødselsdag på mange måder.

Nogle firmaer holder stor medarbejderfest, andre reklamerer med slagtilbud.

Læs også Svindler snuppede Jyttes opsparing - Nu møder bank kritik

I Sparekassen Kronjylland har de i forbindelse med deres 190-årsfødselsdag valgt en tredje løsning.

- Sparekassen Kronjylland havde helt tilbage fra starten i 1829 en ambition om at gøre gavn og skabe glæde i de områder, hvor vi driver forretning. Så i stedet for at fejre os selv, skal vi ud at give, siger Jan Salling, der er kommunikationschef i Sparekassen Kronjylland.

Skal ud på plejehjem og krisecentre

Banken har nemlig besluttet at holde lukket den 26. november og sende næsten alle medarbejdere ud i deres lokalområder for at gøre gavn.

Det er endnu ikke helt afklaret, hvad samtlige medarbejdere skal.

Sparekassen Kronjylland blev grundlagt i 1829 under navnet Sparekassen for Randers By og Omegn Foto: Colourbox

Men afdelingerne har hver især fundet et lokalt sted at gøre gavn.

Som eksempel nævner de, at nogle skal give lokale plejehjemsbeboere en historisk rundtur i deres lokalområde, andre giver en hånd på et krisecenter for kvinder, og atter andre hjælper med vinterklargøringen af den lokale mountainbikebane.

Læs også Kvindelige politikere chikaneres dagligt - nu går én af dem rettens vej

Ikke total nedlunkning

Man kan dog ikke bare lukke et pengeinstitut fuldstændig ned en tirsdag i november.

- Kunderne skal selvfølgelig stadig kunne bruge netbank og mobilbank, ligesom de skal have adgang til kontanter i automaten, siger Jan Salling, der er kommunikationschef i Sparekassen Kronjylland.

Læs også Svindler snuppede Jyttes opsparing: Ingen hjælp at hente fra banken

Derudover skal der også være folk til at gennemføre de børshandler, som kunderne ønsker.

Ifølge kommunikationschefen vil 30-40 ud af sparekassens omkring 700 medarbejdere derfor være nødsaget til at tage på arbejde og holde skibet flydende.

- Men resten vil være ude i marken, siger Jan Salling.