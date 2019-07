Bandekonflikt i Aarhus: Politi og militær leder efter våben i park

I løbet af torsdagen leder Østjyllands Politi, politihunde og eksperter fra Forsvarets Advanced Search Team efter våben omkring Marienlystparken i Aarhus V.

Det gør de både for at sikre borgernes sikkerhed, men også som et led i den igangværende efterforskning mod de to bander, der er i konflikt med hinanden i området.

- Vi vil være helt sikre på, om der skulle være gemt våben i det her store området. Vi forventer ikke at finde noget, men vi vil være helt sikre på, at der ikke er noget. Og hvis der nu ligger noget her, vil vi være helt sikre på, at vi får det fjernet og får det ud af cirkulationen, så det ikke er en del af den eksisterende bandekonflikt, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND

Marienlystparken er en del af visitationszone i Aarhus.

Hold gerne din hund i snor

Politiet vil som udgangspunkt ikke spærre veje af under afsøgningen, men der vil være steder, som borgerne i løbet af dagen ikke kan få fuld adgang til.

Af hensyn til politihundenes arbejde, opfordrer politiet borgere til at holde deres hunde i snor, så de ikke forstyrrer politihundenes søgen efter våben.

Politiet leder i hele parken indtil klokken 16:00 i dag.

- Borgene skal forholde sig som de plejer, hvfis de går her, men de må meget gerne holde deres hunde i snor. Og borgerne kan føle sig helt trygge, siger Jesper Bøjgaard Madsen til TV2ØSTJYLLAND.

Politiet begyndte indsatsen i området klokken 6.00. Det er endnu uvist, hvor lang tid der skal bruges på at afsøge hele området, men det forventes, at arbejdet er færdigt omkring klokken 16.00.

Østjyllands Politi vil fredag offentliggøre, hvilke fund der eventuelt er gjort i området.