Bandekonflikt: Nu er det første bandemedlem sat bag tremmer

Et 21-årigt bandemedlem fra Trillegården i Aarhus er den første af de varetægtsfængslede personer i bandekonflikten, der har fået en dom.

- Han blev dømt for vold efter straffelovens § 245 og § 81a, fortæller anklager Jakob Beyer.

Han fik 1 års fængsel og ankede sagen på stedet

Den 21-årige mand, der er registreret bandemedlem, blev anholdt den 18. februar efter et slagsmål i Ekkodalen i oktober, hvor han havde brugt et vandrør som slagvåben til at overfalde medlemmer fra Kalmargade-banden.

- Han fik 1 års fængsel og ankede sagen på stedet, fortæller Jakob Beyer.

Visitationszonen er fra 18. marts udvidet med Universitetsparken, Øgadekvarteret og Risvang.

Straffenlovens § 81a – også kendt som bandeparagraffen - gør det muligt at fordoble en straf, hvis der er tale om en lovovertrædelse med baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der bruges våben, der kan forvolde betydelig skade.

Udvidet visitationszone

Efter at have holdt øje med flere områder i Aarhus i forbindelse med bandekonflikten, har Østjyllands Politi mandag valgt at udvide og forlænge visitationszonen.

Beslutningen er taget, efter at politiet har registreret bandeaktivitet i yderligere to områder i Aarhus.

Men ifølge politiinspektør Klaus Arboe Rasmussen betyder udvidelsen ikke, at vi skal frygte, at en ny bandekrig er på vej i Aarhus.

- Der er ingen tvivl om, at de hændelser, skyderier og knivstikkerier, vi har set, vidner om, at der er gang i noget. Der har vi som politi en stor interesse i at gå ind og markere, at vi ikke vil være med til det. Så derfor sætter vi ind med visitationszonen, siger chefpolitiinspektøren og fortsætter:

Visitationszonen dækker nu over Herredsvang, Aarhus V, Christiansbjerg, Risvang, Fuglebakken, Botanisk Have, Ø-gaderne og Uni-parken.