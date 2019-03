Bandekrig i Aarhus: Nu bliver visitationszonen endnu større

Tre skydevåben, 22 stikvåben, 18 slagvåben og 12 peberspraydåser.

Visitationszonen i Aarhus har kastet en god portion beslaglagte våben af sig.

Læs også Politiet finder fortsat våben i massevis i visitationszone

Mandag skulle have været sidste dag i den fire uger gamle zone, men i stedet for at ophæve zonen, har Østjyllands Politi valgt at forlænge perioden og udvide det område, som zonen omfatter.

- Vi er tilfredse med, at vi har fået fjernet så mange våben fra gaden, men vi er også bekymrede over, at vi bliver ved med at finde våben i området - senest i weekenden hvor vi fandt en skarpladt pistol, siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen.

- Visitationszonen har været et vigtigt redskab for os i forhold til at slå ned på grupperingerne og eftersom de kriminelle har fortsat konflikten mellem hinanden, så fortsætter vi også med visitationszone og vores massive indsats i området for at skabe tryghed for borgerne, forklarer han.

Den nye visitationszone er udvidet meget i forhold til den oprindelige. Grafik: Østjyllands Politi. Her er den hidtidige visitationszone, som den så ud fra februar til 18. marts.

Større område er omfattet

Ud over at forlænge perioden med visitationszone har politiet også valgt at gøre zonen, hvor politiet uden videre kan tjekke tasker og lommer. De kommende fire uger vil zonen således også omfatte Risvang, Øgadekvarteret og Universitetsparken.

Læs også Beboer i villakvarter: - Det er ikke rart at bo i en visitationszone

Udvidelsen skyldes ifølge Østjyllands Politi, at der også er fundet våben og har været sammenstød uden for den eksisterende visitationszone.

Visitationszonen er indført fordi to grupperinger i Aarhus har en konflikt om hashmarkedet i området. Der har været flere sammenstød mellem banderne.

Visitationszonen gælder til og med den 16. april.