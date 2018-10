Ballade om diger: - Det er ikke et problem herude overhovedet

Der skal etableres et nyt dige, ikke langt fra Ebeltoft ved Gåsehage, der skal sikre sommerhusene mod fremtidige storme og oversvømmelser.

Det besluttede Syddjurs Kommunes politikere onsdag, men det er ikke alle sommerhusejere i området, der synes om det forslag.

Jeg har aldrig set, at det har været et problem herude overhovedet. Jes Sørensen, sommerhusejer, Gåsehage

Sommerhusejere, ved Gåsehage i nærheden af Øer Maritime Ferieby, er utilfredse med, at der skal bygges et nyt dige.

Diget skal være to meter over havoverflade. Nogle steder skal der næsten ikke laves noget, fordi terrænet er højt nok. Andre steder bliver diget mere synligt.

- Det er en ulempe, hvis det tager noget af vores udsigt, og det ikke gavner os, siger Jes Sørensen.

De 353 sommerhusejere skal betale for diget. Dem, som ligger lavest, skal betale mest, og dem, som ligger højest, skal betale mindst.

- Måske har man været forudseende, så vi faktisk skal være glade for, at nogen vil bekoste et dige, vi kommer selvfølgelig selv til at betale for det. På den anden side synes vi, at det er et voldsomt projekt, fortæller sommerhusejer i Gåsehage, Birgit Frederiksen.

Etableringen af diger er en blanding af styrkelse af et ældre dige, hævelse af en vej og etableringen af nye dige.

Siden 1989 har der været planer om højvandsikring i området, og nu har politikerne i Syddjurs Kommune besluttet, at der skal etableres et dige. Forslaget skal dog først gennem en høringsperiode.

- Klimaforandringer raser over hele verden - også herude ved Øer. Meget tyder på, at vi får forhøjet vandstand samtidig med, at vi får langt større storme og andre voldsomme hændelser, fortæller formand i natur-, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen (SF).

Jes Sørensen mener ikke, at der er brug for et dige i nærmeste fremtid.

Han ved godt, at der ikke har været hændelser, hvor vandet har nået sommerhusene, men han mener, at det er vigtigt, at man forebygger.

Nej, vandet er ikke nået ind i folks sommerhuse, men det skal heller aldrig nå derind. Det er derfor, at vi tager de her forholdsregler nu Kim Lykke Jensen, formand, natur,- teknik og miljøudvalget

På trods af, at fremtiden kan byde på voldsomt vejr i form af storme og oversvømmelser, så tror Jes Sørensen ikke, at det bliver et problem i sommerhusområdet foreløbigt.

- Jo måske, hvis det kunne blive et problem. Men hvornår er det? Er det om halvtreds år?, siger han.

