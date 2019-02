Bakterier ud af bruseren: Beboere får badevogne

Siden Arbejdernes Andels Boligforening udstedte badeforbud i et lejlighedskompleks ved Nørreport i Aarhus, har beboerne i smitterisiko for legionellabakterier måttet nøjes med etagevaske. I dag kom der nye vogne med brusere til beboerne.

- Jeg går ud fra, at det vil gøre noget nemmere. Så det ser jeg frem til, fortæller beboer Jens Koch, der har svækket immunforsvar grundet astma, allergi og bronkitis og derfor er i særlig smittefare.

De nye brusevogne monteres ved boligkomplekset ved Nørreport.

En beboer indlagt

Efter at have konstateret legionella i to af lejlighederne vil boligforeningen tjekke samtlige lejligheder og rense rørene i vandsystemet. Foreløbigt har én af ejendommens beobere været indlagt.

- Det er meget uheldigt. Vi har ondt af beboerne, for det er ikke sjovt at have den risiko hængende, fortæller Morten Strunge, projektchef i Arbejdernes Andels Boligforening, der i dag udsender en vejledning om legionellasmitten.

Boligforeningen AAB, hvor Morten Strunge er projektchef, har udstedt badeforbuddet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Boligforeningen regner med, at man inden for de næste to-tre uger har været igennem hele processen, hvor 78 lejemål skal undersøges.

Hvad er legionella? Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter.

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella.

For at undgå vækst af Legionella i et vandsystem, er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, at det varme vand mindst er 50 °C

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder. I Danmark bliver der normalt påvist mellem 100 og 150 sygdomstilfælde om året. I årene 2014 og 2015 er der med 150 – 200 tilfælde om året påvist et højere antal end normalt. Der er foreløbigt ikke nogen forklaring på dette øgede antal, som kan være et tilfældigt udsving.

Ud over lungebetændelse kan Legionella også give en mildere influenzalignende sygdom, der kaldes Pontiac feber. Sygdommen kræver ingen behandling, men er sandsynligvis langt mere almindelig end legionærsygdom. I modsætning til legionærsygdom er alle uanset køn og alder lige modtagelige for at få Pontiac feber. Kilde: Statens Serum Institut

Stigning i smittede

Den hyppigste smittekilde til legionella antages at være den smittedes egen vandforsyning. Når vandet i en vandforsyning er stillestående og har en lunken temperatur, har de potentielt dødelige legionellabakterier gode vilkår for at udvikle sig.

Vi ved, at det er cirka en ud af ti, der vil dø, hvis man ikke får den rette behandling Lars Østergaard, ledende overlæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital

- Vi ved, at det er cirka en ud af ti, der vil dø, hvis man ikke får den rette behandling, fortæller Lars Østergaard, ledende overlæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Grafik: legionellasmitte i Danmark i perioden 2012-2017.

Bakterierne indåndes i vanddampen og er svære at gardere sig imod.

- Det er forstøvet vand, man indånder, som kommer ned i lungerne, fortæller han.

I 2017 blev der anmeldt 278 tilfælde af legionellasmitte i Danmark. De fleste smittede kom fra Fyn og her fra Østjylland. I 2017 blev der registreret ekstraordinært mange tilfælde med en stigning på 58 procent.