Bakken Bears vinder DM-guld for tredje år i træk

Bakken Bears fik mandag lukket og slukket og sikret sig DM-guldet i basketball for herrer for tredje sæson i træk.

Det stod klart, da klubben i den fjerde DM-finale endnu en gang besejrede Horsens IC.

På udebane i Horsens vandt Bakken Bears opgøret 91-76, og det danske mesterskab i basketball er dermed en realitet efter en imponerende finaleserie af aarhusianerne.

Der spilles bedst af syv kampe i serien, og Bakken Bears mødte op med en samlet 3-0-føring, og derfor kunne holdet sikre sig guldet med den fjerde sejr ud af fire mulige.

Det er femte sæson i træk, at Bakken Bears og Horsens IC tørner sammen i finaleserien om DM-guldet. I 2015 og 2016 løb Horsens med mesterskabet, mens Bakken Bears har vundet de to seneste sæsoner.

Bakken Bears har været suveræn i de første tre kampe, og senest vandt aarhusianerne 91-62.

Tendensen blev fortsat i det fjerde opgør i jagt på titlen, hvor gæsterne var foran 26-13 efter første periode. I anden periode blev føringen yderligere udbygget, så Bakken Bears kunne holde pause foran med 20 point.

46-26 lød føringen før tredje periode, men de to næste perioder blev dog mere jævnbyrdige, uden at Horsens formåede at ændre slagets gang afgørende.

Udgangen på det fjerde opgør blev derfor, at Bakken Bears sikrede guldet med en sejr på 15 point. Tobin Carberry blev Bakken Bears-topscorer med 15 point.

Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

For hjemmeholdet har optakten til den fjerde DM-finale i serien været kaotisk. I kølvandet på det seneste opgør torsdag i sidste uge valgte Horsens således at fyre træner Arnel Dedic.

Det skete lørdag og blev forklaret med en episode i omklædningsrummet i forbindelse med torsdagens opgør.

Ifølge TV2 Sport kunne man i slutningen af første halvleg i torsdagens kamp høre Arnel Dedic sige ordet "motherfucker" to gange til den amerikanske Horsens-spiller Brandon Tabb, som havde forladt hallen før de sidste perioder i det tredje opgør.