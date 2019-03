Bæredygtigt køleskab: Tvillinger har sikret sig en semifinaleplads

Et tvillingepar fra Ryomgård har sikret sig en semifinaleplads i en konkurrence for unge forskere.

De har nemlig opfundet et køleskab med et meget lavt strømforbrug, og som dermed er næsten energineutralt.

Læs også 15-årige Rune spiller klaver seks timer om dagen: Nu dyster han mod verdenseliten

- Det er ligesom ens lille baby, man selv har lavet og er stolt af, fortæller Frederikke Kalmar.

Jeg håber, at andre mennesker måske vil prøve at lave nogle andre bæredygtige løsninger Frederikke Kalmar, Ryomgård

Idéen til køleskabet opstod på vej hjem fra sidste års ’Unge Forskere’-konkurrence.

- Vi synes, det er rigtig sjovt at forske. Og så der er den indre nysgerrighed, vi har indeni i os, fortæller Nanna Kalmar.

Køleskabet sænkes ned i jorden og anvender kulden derfra.

Kulden fra jorden

Igennem det seneste år har de to 15-årige piger, der til daglig går i 8. klasse, realiseret deres idé og udviklet en prototype

Selvom det ved første øjekast ikke ligner et klassisk køleskab fra et køkken, er funktionen stort set den samme.

I stedet for at bruge strøm udnytter køleskabet, der blandt andet består af et kloakrør, kulden fra jorden. I køleskabet skabes der et vakuum og ved hjælp af ultraviolet lys begrænses mængden af bakterier.

Ved hjælp af et vakuumtryk og et ultraviolet lys kan røret fungere som køleskab.

Med teknikken på plads har pigerne målt jordtemperaturen og afprøvet diverse madvares holdbarhed i det alternative køleskab.

Inspiration til andre

De enæggede tvillinger håber, at deres opfindelse kan være med til at inspirere andre.

Læs også Fædre blev trætte af at vente på døtrene: Nu har de startet eget ridehold

- Jeg håber, at andre mennesker kan se, at vi har lavet et bæredygtigt køleskab, og at de måske vil prøve at lave nogle andre bæredygtige løsninger, fortæller Frederikke Kalmar.

Torsdag bliver den midtjyske semifinale i konkurrencen 'Unge Forskere' afviklet i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.