Badelift gør badeturen mulig for kørestolsbrugere

Havnebadet i Aarhus, som åbnede i juni i år, har været særdeles populært denne sommer, og besøgstallet rammer inden længe 100.000. Badet modtager nu kritik af, at det ikke er muligt for kørestolsbrugere at tage en dukkert.

På Egmont Højskolen i Hou ved Odder har man installeret en lift på strandens badebro, så skolens kørestolsbrugere uden problemer kan få lov til at bade i sommervarmen.

- Det betyder, at det med at bade på vores højskole, det kan lade sig gøre for alle, og det kommer vores elever rigtig meget til gode, men også mennesker med funktionsnedsættelse andre steder fra, siger forstander af Egmonthøjskolen, Søren Møllgaard Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Handicappede Marianne besøgte havnebadet og tog skuffet hjem

Men i Aarhus havnebad lykkedes det ikke for Marianne Bjerk at køle ned en varm sommerdag, fordi bassinerne ikke er tilgængelige for kørestolsbrugere.

- Jeg har oplevet andre steder, hvor det er muligt at komme i vandet. Jeg undrer mig over, at der på sådan et nyt, fint sted ikke er tænkt på det. For der er tænkt på rigtig mange andre ting, siger Marianne Bjerk.

Forstanderen tog turen ud på badetur med nogle af højskolens elever

Broen er garant for, at man ikke føler begrænsninger. Selve det med at blive vægtløs i vand, det tror jeg opleves rigtig godt, når man er vant til ikke at have samme bevægelighed og førlighed til dagligt Søren Møllgaard Kristensen, forstander Egmont Højskolen

Liften på badebroen i Odder har blandt andet betydning for, at 18-årige Sebastian Tved Berke kan komme ud og bade i havet, blot ved at dreje på en knap oppe på badebroen. Med den installation har Sebastian Tved Berke og hans højskolekammerater kunnet bade på lige vilkår i sommervarmen.

- Broen er garant for, at man ikke føler begrænsninger. Selve det med at blive vægtløs i vand, det tror jeg opleves rigtig godt, når man er vant til ikke at have samme bevægelighed og førlighed til dagligt, siger Søren Møllgaard Kristensen.

Badeliften er tilkoblet broen og kan rumme en del

For forstanderen er der ingen tvivl om, at badeliften er en succes for højskolens elever.

- Det er en gave for dem, for skolen og ja – for alle, at det er så lige tilgængeligt at komme i vandet, som det er her, mener Søren Møllgaard Kristensen.

Læs også Havnebadet er populært: Tæt på 100.000 besøgende siden åbning