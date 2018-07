Badeforbud i Skanderborg - små børn er særligt udsatte

Alger har det fremragende i det varme vejr, og det får nu konsekvenser i Skanderborg.

Her har kommunen indført badeforbud ved Stilling Strand, og det ser heller ikke ser lyst ud for Skanderborg Sø.

Der er en tommelfingerregel om, at du skal kunne se dine fødder, hvis du står i vand til knæene. Pernille Groth, miljøsagsbehandler, Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår vandet igen er til badning ved Stilling Strand.

- Vi har vurderet, at algekoncentrationen er for høj. Der kan være tale om blågrønalger, som kan udskille giftstoffer, når de nedbrydes. Små børn og hunde er mere udsatte end voksne mennesker, siger miljøsagsbehandler Pernille Groth til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man kan få nogle symptomer som fx hovedpine, mavepine, hudirritation og feber, og hvis man oplever de situationer, skal man søge læge.

For hunde gælder det, at de kan få alger i pelsen, og når de så slikker dem af, kan de blive forgiftes.

Det ser ud til, at Skanderborg Sø sandsynligvis også vil blive ramt af et forbud, lyder det fra miljøsagsbehandler Pernille Groth.

Brug din sunde fornuft

Pernille Groth pointerer, at algekoncentrationen hurtigt kan skifte afhængigt af vindretningen. Det ser dog ud til, at Skanderborg Sø sandsynligvis også vil blive ramt af et forbud.

- Vi er begyndt at se flere alger i Skanderborg Sø. Det er også en situation, vi følger, og som vejret er nu, går det kun en vej, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Masseopblomstringer af alger kan ske lynhurtigt, advarer biolog Lars Brøndum under et interview på Tangkrogen i Aarhus (11. juli)

Miljøsagsbehandleren appellerer til, at folk bruger deres sunde fornuft, når de står ved strandkanten og kigger på søvandet.

- Der er en tommelfingerregel om, at du skal kunne se dine fødder, hvis du står i vand til knæene, siger Pernille Groth til TV2 ØSTJYLLAND.

Algeopblomstringer kan opstå på meget kort tid og forsvinde ligeså hurtigt igen. Algerne stuves sammen af vinden. Skumdannelser består ofte af døde alger og kan derfor være skadelige eller giftige.