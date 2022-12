Bad om donationer for 6200 kroner - endte med et maleri til 1,3 millioner

Maleriet kom for nylig igen på auktion, og igen gik Thomas Bloch Ravn til fondene 'Aage og Johanne Louis-Hansens Fond' og 'Augustinus Fonden'. De to fonde var positive over for at bidrage til købet af maleriet, men man så gerne, at der også blev en egenbetaling fra Den Gamle Bys side. Og det er her, opslaget om donationer kommer ind i billedet.

Det som egentligt blot skulle have været 31 donationer blev til 500, og i stedet for 6200 kroner, blev der doneret 100.000 kroner.

- Det vigtigste ved opslaget var, at vi kunne forblive på listen, men det har været en sidegevinst - næsten en julegave - at vi kunne erhverve maleriet, konstaterer en begejstret Thomas Boch Ravn.

Skal indgå i udstilling

Han håber, at billedet på et tidspunkt kan indgå i en udstilling med billeder fra danske byer, som han drømmer om.

- Det her maleri er fra en tid, hvor der hverken var billeder eller fotografier. Det er et troværdigt maleri. Et billede af en jævn stor købstad for snart 200 år siden. Det er realismen og historien i det. Det er svært at finde ellers, siger Thomas Bloch Ravn.

Hvornår en sådan udstilling bliver aktuel, ved han endnu ikke. Alle udstillinger for 2023 er allerede planlagt, så det bliver tidligst i 2024.