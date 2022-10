Midt i badmintonfinale blev højdepunktet en babyfødsel

Det blev til en nyfødt baby i armene, men ikke noget trofæ i hænderne. På trods af det, var Anders Skaarup Rasmussen meget tilfreds med sin og holdkammeratens indsats.

- Vi var glade for overhovedet at komme så langt og klare os så godt. Det var et stort resultat bare at komme i finalen, og det var nogle gode spillere vi mødte, så nederlaget skyldes ikke kun omstændighederne, siger Anders Skaarup Rasmussen.

Igen i år deltager makkerparret ved Denmark Open. Med sig på sidelinjen har Anders Skaarup Rasmussen sin kone og to børn. Og uanset om det bliver til en finaleplads eller ej, har de noget, de skal fejre, når ugen er omme.

- Vi har et helt særligt forhold til den her turnering, og det vil vi nok altid have. Jeg har tænkt på det mange gange siden, og på mandag skal vi fejre vores søns et-års-fødselsdag, siger Anders Skaarup Rasmussen.