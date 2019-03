Bål og snobrød i massiv fremgang: Tusinde vil være som Silje og Lilja

Spejderklubber er for mange nok lige med lejrbål og snobrød, men der er mange andre facetter af fritidsaktiviteten end som så. Og faktisk er spejdersporten blevet så populær, at to tusinde børn i Danmar lige nu er på ventelsite til at blive spejder.

Vi kan give dem et fællesskab, de ikke kan få andre steder, hvor det ikke handler om at være den bedste, men hvor det handler om at løfte i flok, og man finder altid en plads i flokken. Kirstine Knudsen, grupperleder

Et af de steder, der har stor succes med udendørsaktiviteterne i form af spejdersport, er de grønne pigespejdere, der blandt andet holder til i Hasle Møllevang. Her kan de nemlig meget tydeligt mærke, at flere børn vil gå til spejder.

Læs også Forlev Spejdercenter slået til Fantastiske Fællesskaber

- Vi oplever en dejlig interesse for at være udenfor og en stor efterspørgsel fra forældrene for at give deres børn et udeliv. Nu har jeg været i Hasle Møllevang i små fem år, og bare på den tid er vi i hvert fald blevet fordoblet, siger grupperleder Kirstine Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Søstrene Silje og Lilja har gået til spejder i tre og seks år, og blev inspireret til det, fordi deres forældre også selv er spejdere.

Ifølge hende er der nemlig noget helt særligt ved at være en del af en spejdergruppe frem for andre fritidsaktiviteter.

- Vi kan give dem et fællesskab, de ikke kan få andre steder, hvor det ikke handler om at være den bedste, men hvor det handler om at løfte i flok, og man finder altid en plads i flokken, siger gruppelederen.

Vi lærer ting om naturen og at klare os selv, som vi ikke lærer derhjemme. Og så er man helt træt efter en dag udenfor. Silje og Lilja, pigespejdere

I spejderfaget handler det heller ikke bare om, at mange tilmelder sig en gruppe for at prøve det af, men at det er en interesse, der holder ved i mange år.

Læs også Kvindecirkel spiller trommer i skoven ved fuldmåne

- De bliver også i længere tid. Pigerne er altså spejdere over en længere periode, hovr før var det måske nogle få år, men nu har man ligesom hele spejderlivet med sig. Man kan også se i dag, at vi har de yngste med, de mellemste, som laver bål og de ældste, hvor nogle faktisk ikke engang er spejdere længere, men som stadig er med, siger hun.

Og netop interessen fra forældrene er med til at præge nogle af de unge pigespejdere-søstre, Lilja og Silje Lyng Naldahl på 10 og 12 år.

01:09 VIDEO: Se her, hvad pigerne laver til spejderdagen. Luk video

- Vi synes, det er sjovt, og begge vores forældre har været spejdere, siden de var børn, så nu er vi også startet, siger de.

Ud over den store fremgang i antallet af medlemmer i spejdergrupperne, er der også noget andet at fejre. Hele pigespejdergruppen i Region Kattegat kan i denne weekenden nemlig holde 100 års jubilæum, og det markerer de med en stor spejderdag.

Knap 200 grønne pigespejdere fra 11 østjyske pigespejdergrupper er nemlig samlet på Randers Naturcenter i dag for at fejre De grønne pigespejderes 100-års jubilæum med forskellige aktiviteter.

Læs også Succes på sygehus: Alt bagværk er nu 100 procent økologisk

Spejderpigerne Silje og Lilja har været spejdere i tre og seks år, og vil meget hellere bruge tiden i naturen i stedet for indenfor.

- Vi lærer ting om naturen og at klare os selv, som vi ikke lærer derhjemme. Og så er man helt træt efter en dag udenfor, siger de.

I de grønne pigespejdere har vi startet spilopspejdere op for de nul til to-årige også kan være med sammen med deres forældre. Kirstine Knudsen, gruppeleder

Som en del af fejringen af de 100 års jubilæum, skal pigerne være med til at lave en tre-retters middag over bål, men der er også andre aktiviteter på programmet, som ryster dem sammen med andre spejdergrupper.

- I dag er der sådan et spejderbanko, hvor man går rundt og spørger om forskellige ting, og så snakker man med nogle andre, der ikke er med i vores spejdergruppe, fortæller pigerne.

Læs også Falkemanden efter vildmarken: Alle unge mennesker bør prøve det

Spejderhold for nul til to-årige

Efterspørgslen på spejdere er så stor, at de grønne pigespejdere nu også laver hold for de allermindste i familien.

- I de grønne pigespejdere har vi startet spilopspejdere op for de nul til to-årige også kan være med sammen med deres forældre, både for at involvere forældrene mere, men også for at få dem ud endnu yngre, siger Kirstine Knudsen.

Spejderne lærer at klare sig selv i naturen og lave mad over bål.

Ud over den store frmegang i antallet af medlemmer i spejdergrupperne, er der også noget andet at fejre. Hele pigespejdergruppen i Region Kattegat kan i denne weekenden nemlig holde 100 års jubilæum, og det markerer de