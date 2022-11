Truer med opsigelser: Rådmand vil have ryddet op

Det ændrer dog ikke på, at Nicolaj Bang mener, at der bør gøres noget for at komme rodet til livs.

- Nu sætter vi containere op, så man kan komme af med sit affald, for det har været et problem. Til gengæld forventer vi også, at man sørger for at holde sin plads ordentlig og ren, siger Nicolaj Bang.

Strandgæsten fra Risskov er dog stadig ikke overbevist.

- Jeg ved ikke, hvad han synes, der skal ryddes op. Det er måske mere et behov for, at alt skal være pænt og poleret, og det synspunkt deler jeg ikke, siger Anders Kronborg.

Og det samme budskab lyder fra flere af de aarhusianere, TV2 ØSTJYLLAND møder på stranden. De frygter, at der bliver for pænt og klinisk. Hør mere fra dem i indslaget øverst.