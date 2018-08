August starter med lidt køligere sommervejr i Østjylland

Det har været nogle varme dage i Østjylland i slutningen af juli. Temperaturerne har flere steder i regionen været helt oppe omkring de 30 grader varme.

For dem, der synes, at juli har været lidt for varmt, er der godt nyt, for august starter nemlig med lidt køligere vejr, end vi har haft det seneste stykke tid.

Læs også Varm sommer betyder masseinvasion af sjælden natsværmerart

Det betyder dog ikke, at man skal pakke shorts og solcreme væk endnu, for der vil stadig være sommerligt vejr i Østjylland.

- Vi får stadigvæk sommerlige temperaturer, men mere de her temperaturer, som er normale for en dansk sommer. Vi kommer til at ligge på de her 24 til 25 og måske 26 grader, hvor det bliver varmest, og så får vi rolige vindforhold, siger TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

Det bliver en onsdag med tørt vejr i Østjylland, der vil være skyer på himlen, men også med gode chancer for sol.

Fortsætter resten af ugen

Også de næste mange dage kan østjyderne se frem til de lidt køligere sommertemperaturer, end vi har været vant til i slutningen af juli. De kommer til at ligge på mellem 26 og 24 grader.

- Det er faktisk det, der står for skud resten af ugen helt frem til søndag, siger Cecilie Hother.

Læs også Livreddere har haft rekordtravlt: Ung mand i livsfare i Aarhus

Køligere nætter

Der er også godt nyt, hvis man har haft lidt svært ved at sove på grund af de varme sommernætter. For ligesom dagstemperaturerne så kommer vi også til at opleve køligere nætter i Østjylland i starten af august.

Nattetemperaturerne kommer til at ligge på mellem 16 og 13 grader resten af ugen.

Øverst i artiklen kan du se vejrudsigten og femdøgnsprognosen for resten af ugen.