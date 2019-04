Attraktiv bypark ligger grund til udstilling om flygtninge

Gennem tiden er mange flygtninge kommet til Danmark fra uroplagede lande, og selvom personernes historier spænder over mere end 30 år, så er der alligevel en rød tråd, som er blevet samlet til én stor udstilling. Den går under navnet '100 procent fremmed' og kan netop nu ses i Rådhusparken i Aarhus.

Vi ender med en ny form for landsarkiv med 250 fortællinger om mennesker, der nu bor her, og som er rejst hertil på grund af krig, at de bliver forfulgt, på grund af seksualitet, religion og etnicitet. Trevor Davies, kunstnerisk leder

- Vi siger 100 procent fremmed, fordi det er 100 portrætter med flygtninge, der er kommet her til Danmark siden 1966. Og nu er vi i Aarhus, hvor der skabes 20 nye portrætter, siger Trevor Davies, der er kunstnerisk leder på projektet.

Læs også 120 anderledes flygtningehistorier udstilles i Østjylland

Billedudstillingen rejser rundt i hele Danmark og ved hver by, den stopper, indsamles flere portrætter. I Aarhus er det i alt 20 personlige historier fra flygtninge, der bliver en del af udstillingen.

- Vi ender med en ny form for landsarkiv med 250 fortællinger om mennesker, der nu bor her, og som er rejst hertil på grund af krig, at de bliver forfulgt, på grund af seksualitet, religion og etnicitet. Så det er en form for fortælling, vi ikke har i vores arkiver i Danmark, siger han.

Billedet her af Okman Amin er ét af de i alt 20 portrætter, der bliver tilføjet til udstillingen i Aarhus.

Én af dem, der er med i udstillingen fra Aarhus, er Okman Amin, der er født og opvokset i Kuwait.

- Det er meget interessant, at det viser et nyt bilelde af indvandrene og flygtninge i Danmark. Vi er alligevel ikke så forskellige fra hinanden. Når jeg går rundt og læser andres tekster her, så kan jeg se, at der er noget ,der ligner mig, siger han.

Landsarkiv om flygtninge

Ud over at offentligheden nu kan nyde godt at den gratis udstilling i det østjyske, er det ifølge den kunsteriske leder også med til at skabe historie og kan bruges som en del af det danske landsarkiv.

Hundrede af gæster var mødt op til åbningen af billedudstillingen. Foto: Palle Hansen

Der har ikke tidligere været samlet så mange historier om flygtninge før, så udstillingen er den første af sin art i Danmark. Men Trevor Davies mener, at der bør komme flere udstillinger som denne ud for at skabe oplysning om flygtninge.

- Det her er en manglende fortælling, som vi egentlig, synes jeg, savner i den her snak om indvandrere og flygtninge. Der er endnu ikke nogen historier med flygtninge, som er skrevet af flygtninge, så det er det første skridt i den retning.

Læs også Kommune vil opsøge og opfordre flygtninge til at forlade Danmark

Skal vise mangfoldigheden

En af de flygtninge, der er en del af udstillingen i Rådhusparken, er Elina Cullen fra Argentina. Hun kom til Danmark i 1990.

- Jeg tror, jeg var blevet slået ihjel, hvis jeg var blevet i mit hjemland, siger hun om årsagen til, at hun flygtede, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND i marts.

Det er nogle skæbner, som vi meget gerne vil fremkalde. Jeg vil meget gerne vise mangfoldigheden. Hans Rønne, instruktør

Ud over billedudstillingen foran rådhuset i Aarhus, bliver syv af historierne også lavet til et teaterstykke på teatret Katapult.

Og der er en ganske særlig grund til, at de menneskelige historier også skal laves til en teaterforestilling, fortalte instruktøren Hans Rønne til TV2 ØSTJYLLAND i marts.

Læs også Tusindvis følger apotek på arabisk: Politiker frygter glidebane

- Det er nogle skæbner, som vi meget gerne vil fremkalde. Jeg vil meget gerne vise mangfoldigheden, sagde han.

Udstillingen er åben indtil den 28. april, hvorefter projektet rejser videre til blandet andet Viborg, Vejle, Herning og Bornholm.