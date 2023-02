Ja tak eller nej tak? Studerende undervises i helt nyt fag

Atomkraft? Nej tak.

Sådan har svaret lydt i mange år. Men på institut for fysik blæser der nye vinde.

Egentlig skulle de studerende slet ikke have haft undervisning i atomkraft. Men efter en enkelt lektion i efteråret var responsen så positiv, at Hans Fynbo, for første gang i Aarhus Universitets historie, fik lov til at oprette et kursus i kernekraft.

- De studerende sagde, at de gerne vil høre mere om det, og spurgte om jeg ikke kunne lave et kursus i det. Og så sagde jeg "jo, det prøver vi da bare", fortæller Hans Fynbo, der er professor i fysik på Aarhus Universitet.