Astrid spiser sig selv halvt ihjel: Efter 22 år er der hjælp på vej

I 22 år har Astrid Klausen Kjærsgaard fra Aarhus brugt mad, mad og mere mad til at flygte fra alt det, der er svært i livet.

Det betyder, at hun i dag er svært overvægtig. Hun er 1,68 meter høj og vejer 127 kilo.

Astrid Klausen Kjærsgaard lider af den knapt så kendte, men meget udbredte spiseforstyrrelse Binge Eating Disorder (BED) - på dansk tvangsoverspisning.

VIDEO: Astrid Klausen Kjærsgaard indtager i perioder enorme mængder usund mad på grund af sin lidelse, tvangsoverspisning (fra 1. juli 2019).

En officiel diagnose

Overspisning, følelse af kontroltab og en negativ kropsopfattelse er nogle af symptomerne på tvangsoverspisning.

World Health Organizations (WHO) har en diagnosemanual, der hidtil ikke har anerkendt tvangsoverspisning som en diagnose.

Men i WHO's nyeste diagnosemanual, som Danmark følger, bliver tvangsspisning en officiel diagnose.

Det får stor betydning for mennesker, der lider af tvangsoverspisning, mener Laila Walther, der er direktør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

- I dag er det svært for mennesker med tvangsoverspisning at få behandling, men når det bliver en anerkendt diagnose, vil retten til at få behandling blive implementeret i både kommuner og regioner.

- Men det betyder også meget for menneskers selvforståelse. At de kan sige til sig selv, at når de ikke kan kontrollere deres spisning, så er det ikke, fordi de er mærkelige, men fordi de har en sygdom, siger hun.

Slankekure duer ikke

Den nye diagnosemanual blev godkendt i maj 2019, men bliver først implementeret i Danmark fra den 1. januar 2022.

Astrid Klausen Kjærsgaard mødes en gang om måneden med andre BED-ramte i Aarhus, hvor de deler erfaringer og gode råd. Hvis hun ønsker det, kan hun også få hjælp til slankekure og vægttab.

- Slankekure er bare ikke nok for mig. Jeg savner nogle redskaber til, hvordan jeg håndterer alt det psykiske. Eller måske en mentor som mange alkoholikere får og hjælp til mine pårørende, sagde hun 1. juli til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere behandlingstilbud

Her kunne TV2 ØSTJYLLAND også oplyse, at der næsten ingen behandlingsmuligheder er for mennesker, der lider af BED - netop fordi, lidelsen ikke er en anerkendt diagnose som bulimi og anoreksi.

- Min læge har fortalt mig, at jeg er ved at spise mig selv ihjel. Men hver gang jeg beder om hjælp, får jeg at vide, at jeg skal tabe mig først. Det er jeg sgu da godt klar over, sagde Astrid Klausen Kjærsgaard 1. juli til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er netop vigtigt at få flere behandlingstilbud, så alle ramte kan få den hjælp, de har behov for, fordi deres liv ellers bliver hæmmet af sygdommen.

Det fortæller Mia Lichtenstein, der er psykolog og forskningsleder i Telepsykiatrisk Center.

- De ramte er ofte deprimerede, ensomme og tror ikke ret meget på, at de har nogen værdi. De har generelt en dårlig livskvalitet, og derfor er det vigtigt at hjælp dem.

- I behandling arbejder vi især med at gøre folk bevidste om deres spisemønstre. Når de har fundet ud af, hvad der udløser deres overspisning, kan de få noget støtte til at gøre noget andet end at overspise, siger hun.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade estimerer, at der er over 40.000 danskere, der lider af sygdommen.