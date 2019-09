Asfaltarbejde ved Ikea-knudepunkt påvirker trafikken

Et af de helt store knudepunkter i den aarhusianske myldretidstrafik bliver i en periode ekstra udfordret. Et asfaltarbejde, der dog står på i aften- og nattetimerne, starter på søndag.

Her skal der lægges ny asfalt på strækningen omkring rundkørslen ved Ikea i Aarhus Nord på Randersvej og Søftenvej.

Når arbejdet står på, vil der kun være ét spor åbent i begge retninger. Aarhus Kommune

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- Trafikanterne vil opleve de største gener, når vi skal asfaltere ramperne til de tilstødende veje. Her bliver vi nødt til at guide til alternative ruter, så jeg opfordrer folk til at holde godt øje med skiltningen i området, siger Thomas Langeland, trafikkoordinator i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Her skal der lægges ny asfalt på vejene nær Ikea. Foto: Aarhus Kommune

Kan give støj om natten

Der skal i alt lægges cirka to km ny asfalt, og man begynder på søndag kl. 19.

Herefter vil arbejdet stå på hver dag i tidsrummet fra kl. 19-05 frem til den 27. september. Hvis alt går som forventet.

- Myldretidstrafikken vil således ikke blive påvirket, men når arbejdet står på, vil der kun være ét spor åbent i begge retninger, lyder det fra Aarhus Kommune.

Naboer til arbejdet vil muligvis opleve støj om natten. De berørte vil modtage info via SMS fra entreprenøren.