Asfaltarbejde lukker hovedvej i fem nætter

Skal du køre ad Skanderborgvej i Aarhus i løbet af den kommende uge, så vær opmærksom på, at vejen skal have ny asfalt.

Det betyder, at vejen lukker helt mellem Marselis Boulevard og Harald Jensens Plads. Det sker i tidsrummet 19-05 torsdag. Her skal 900 tons gammel asfalten skrabes af.

- Kort fortalt så kommer det til at tage tre gange så lang tid, hvis vi skal have farbare spor. Entreprenøren kan trække en stor del af tiden fra. Vi vil hellere genere mere i kortere tid. Det er desuden også sikkerhed for de folk, der går og arbejder, fortæller Thomas Langeland, trafikkoordinator i Teknik og Miljø til TV2 ØSTJYLLAND.

Når asfalten er skrabet af torsdag aften og nat, så holder arbejdet en pause frem til på søndag. Derefter bliver der arbejdet hver nat i samme tidsrum frem til torsdag d. 11. juli.

- Der er dog åbent for trafik i dagstimerne. Det kan vi gøre, fordi vi laver arbejdet over flere gange, forklarer Thomas Langeland.

Her kan du se et overblik over, hvor vejarbejdet foregår og en oplagt omkørsel. Foto: Teknik og Miljø Aarhus Kommune.

For bilisterne betyder det, at der skal køres en omvej af Jyllands Allé.

- Beboerne omkring arbejdsstedet er blevet varslet. Så har de mulighed for at sove andetsteds. Der vil arbejdes flere nætter, men affræsningen vil larme mest, fortæller Thomas Langeland.

Teknik og Miljø forventer, at tidsplanen kommer til at holde stik.

- Det eneste, der kan få tidsplanen til at skride, det er, hvis vi får kraftig regn. Så kan de ikke lægge asfalt, siger Thomas Langeland.

Når klokken slår 05 torsdag d. 11. juli, så vil Skanderborgvej være helt færdig med både ny asfalt og nye striber.