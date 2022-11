Arne mistede sin smartphone ved et uheld - nu vil han ikke have den tilbage

I et halvt år lukkede han ned for alle sine sociale netværk. Det var dog ikke været helt uden udfordringer, fortæller han.

Blandt andet stod han en dag og kunne ikke betale for sin frisørtid, fordi frisøren kun tog imod Mobilepay.

- Det var meget svært og også for ensomt til sidst, fordi meget sms-korrespondance er rykket over på Messenger. Så jeg valgte at lave en profil igen, siger Arne Bangsgaard Mathiasen.

Har fundet mellemvej

Der har hverken været læger eller fagfolk inde over det, der endte som et lille eksperiment for Arne Bangsgaard Mathiasen selv.



Men der er tidligere lavet undersøgelser, der blandt andet kobler et stort skærmforbrug med dårligere og mindre søvn. Det står der i en rapport, der i 2020 blev udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.