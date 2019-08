Arbejdsplads reddet: 130 østjyder kan ånde lettet op

130 ansatte i Aarhus jubler formentlig disse dage.

Deres arbejdsplads, pålægsproducenten Defco, er nemlig blevet reddet.

Virksomheden blev ellers begæret konkurs i juli, men nu har den sønderjyske pålægsproducent, Skare Gruppen, købt resterne af den aarhusianske virksomhed.

Det fortæller Mikkel Løgsted, der er ansvarlig advokat på sagen og partner i Advokatfirmaet Poul Schmith.

- Vi er meget tilfredse med, at vi er kommet i mål, og at det er lykkes at bevare værdierne og medoverdrage de fleste medarbejdere, siger Mikkel Løgsted til TV2 ØSTJYLLAND.

Defco har produceret pålæg siden 1982.

Defco bliver ved med at have produktion på Helsingforsgade i det nordlige Aarhus, og de fleste ansatte bliver også.

- Der er ganske få, der er afskediget, men det er meget naturligt med en vis tilpasning i forbindelse med en overdragelse af den her størrelse, siger Mikkel Løgsted.

Flere om buddet

Defco blev taget under konkursbehandling den 30. juli, og lige siden er der blevet arbejdet på at finde en køber.

Ifølge Mikkel Løgsted har der været flere om buddet.

- Der har været flere spillere involveret, og vi har modtaget flere bud, men de mest seriøse var fra Skare Gruppen, siger Mikkel Løgsted.

Skare Gruppen skrev under på købsaftalen i slutningen i sidste uge, og fra i morgen står den nye virksomhed for Defco.

Defco holder til her på Helsingforsgade i det nordlige Aarhus, men har gennem længere tid planlagt en flytning til nye lokaler i Viby.

Fire år med underskud

Defco gik konkurs efter fire år med underskud. Selskabet leverede pålæg til det danske, spanske og tyske marked.

Efter konkursen blev selskabet ført videre af administratorerne af boet med henblik på at finde en køber.

Hos Skare Gruppen kan man også spore et par års tilbagegang.

Virksomhedens omsætning faldt fra 231 millioner til 198 millioner sidste regnskabsår. Og overskuddet var nede på 1,8 millioner kroner.

Direktør i Skare Gruppen, der også har andre ben end Skare Food, fortæller til Børsen, at produktionen fortsætter, og at Defco-mærket vil blive ført videre.

Defco blev etableret af Knud Erik Czaja i 1982. Ifølge erhvervsmediet Finans fik Defco i sine sidste år opbygget et underskud på 56 millioner kroner, på trods af at Knud Erik Czaja flere gange skød penge i selskabet.

