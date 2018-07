Arbejdsløse og fattige bliver rykket bagerst i køen til billige boliger

I flere og flere boligområder i Aarhus Kommune ryger fattige og arbejdsløse om bag i køen. Der er flere krav, som skal opfyldes for at dette kan undgås. Du skal:

Have en indtægt på mindst 150.000 kroner om året.

Du skal arbejde mindst 25 timer om ugen - dog mindst 10 timer hvis du er i flexjob.

Er du vikar eller løst ansat, så skal du have haft arbejde i mindst 9 måneder og have mindst tre måneders arbejde foran dig, inden du flytter ind

Jeg synes, at det er en stigmatisering, hvor man går ind og vurderer min egnethed til at betale husleje og fratager mig min fritid på trods af, at jeg betaler det samme i kontingent som alle andre. Tanja Jensen, boligsøgende, Beder

De krav har ramt Tanja Jensen, som stod højt på ventelisten i Præstevangen, men fordi afdelingen kom ind under de nye regler om fortrinsret for folk i arbejder eller under uddannelse, så er hun kommet 1.000 pladser ned på ventelisten, fordi hun er i gang med et resurse forløb.

Flere og flere boligområder er omfattet af de nye regler.

Det er Boligforeningen Aarhus Omegn, som administrerer boligområdet Præstevangen og to andre områder, der falder ind under udlejningsaftalen. De mener, at aftalen er en nødvendighed.

- Det er et udtryk for, at der i den afdeling er nogle udfordringer, som vi er i gang med at håndtere, siger Leif Jensen, der er direktør hos Boligforeningen Aarhus Omegn.

Ifølge ham er kravene vigtige for udviklingen i området.

- Hvis det fortsætter med at udvikle sig i den forkerte retning, så kan vi ende med at opfylde kriterierne fra ghettolisten, siger Leif Jensen.

Frygter ghettolisten

Hvis et boligområde ryger på ghettolisten, så skal der ske nedrivninger efter fire år. Det er allerede sket i Aarhus Vest, og det bekymrer boligforeningerne.

I disse boligområder kommer de arbejdsløse og fattige bag i køen AAB: Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, afdeling 24

Trillegården, 8210 Aarhus V, afdeling 35

Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 37

Sandkåsparken, 8210 Aarhus V, afdeling 38





AL2bolig: Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj, afdeling 110 og 310

Langkærparken, 8381 Tilst, afdeling 111





ALBOA: Søndervangen l og ll, 8260 Viby J, afdeling 24 og 31

Kjærslund, 8260 Viby J, afdeling 26

Ny Vestergårdspark l, ll, lll, 8260 Viby J, afdeling 18, 19 og 27





AlmenBo: Rydevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 19

Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 22





Ringgården: Trigeparken, 8380 Trige, afdeling 19 og 20

Rydevænget/Fjældevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 21





Aarhus Omegn: Præstevangen, 8260 Viby J, afdeling 1

Rosenhøj, 8260 Viby J, afdeling 2

Elstedhøj, 8520 Lystrup, afdeling 6





Boligkontoret Aarhus: Kalmargade, 8200 Aarhus N, afdeling 29

Rydevænget, 8210 Aarhus V, afdeling 31





Brabrand Boligforening: Hans Broges Parken, 8220 Brabrand, afdeling 1

Søvangen, 8220 Brabrand, afdeling 2

Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, afdeling 3

Gellerupparken, 8220 Brabrand, afdeling 4

Toveshøj, 8220 Brabrand, afdeling 5

Holmstrup, 8210 Aarhus V, afdeling 6





Østjysk Bolig: Bispehaven, 8210 Aarhus V, afdeling 6 Kilde: Aarhusbolig.dk Kilde: Aarhusbolig.dk

- Vi kender ikke løsningen på det. Men hvis der kommer pålæg om at huse folk i forskellige områder, så skal vi passe på, at der opstår ghettoområder andre steder i byen, siger Leif Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tanja Jensen frygter også, at nedrivningerne i Aarhus Vest, hvor 1.000 familier skal genhuses, kommer til at påvirke hende.

- Er det sådan, at de kommer ind på den her venteliste, hvor jeg i forvejen står lavt. Så vil jeg eksempelvis stå nummer 3.000 i stedet for nummer 2.000, siger Tanja Jensen.

Aarhusbolig: Ikke rart, men det er vilkårene

Hos Aarhusbolig, der er en paraplyorganisation for boligforeningerne i Aarhus, og som administrer ventelisterne til områderne, mener de, at det er en nødvendighed med reglerne.

- Det er ikke rart at blive sat bag i køen, fordi man er på en eller anden overførselsindkomst eller uden for arbejdsmarkedet, siger Søren Høgsberg, der er formand for Aarhusbolig, og fortsætter:

- Men det er vilkårene, som vi indretter vores samfund på. Vi kan ikke lave kriterier som skelner. Vi er nødt til at have nogle objektive kriterier.