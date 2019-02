Apotek modstander af hashsalg – mener opgaven bør ligge et andet sted

Tre partier i Aarhus Kommune foreslår at legalisere hash som en del af en forsøgsordning. Rådmand tænker, at salget skulle foregå fra apoteker. En idé som en lokal apoteker ikke er tilhænger af.

Marianne Schmidt fra Aarhus Løve Apotek mener nemlig ikke, at opgaven hashsalg bør ligge hos hende.

- Vi går ikke ind for at sælge rusmidler. Hos os kan du blandt andet få rådgivning til rygestopkurser, og i forhold til det passer det ikke godt at sælge hash, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Som apotek er man sundhedsafdeling og skal komme med den bedste medicinske behandling, lyder det fra hende.

- Derfor hører hashsalg ikke til hos os. Det bør foregå et andet sted. Vores rådgivning og udlevering af medicin skal have en relation til sundhed. Det kan være problematisk med hensyn til hash, siger Marianne Schmidt.

I forhold til bivirkninger ved man ikke med sikkerhed, hvad der sker. Det er så op til andre at sikre kvaliteten og sikkerheden. Marianne Schmidt, apoteker

Skulle politikerne alligevel forlange, at apotekerne skal sælge og udlevere hash, retter hun dog ind.

- Interessemæssigt er det forkert, men hvis myndighederne siger, at vi skal, så gør vi det. Og vi kan selvfølgelig godt klare opgaven, siger den aarhusianske apoteker.

Forsøg med cannabisprodukter

Sker det, så er hun altså overbevist om, at apotekerne kan klare opgaven. Hvis forsøgsordningen med legalisering af hash altså bliver en realitet på et tidspunkt.

- Problemet med hash er nok, at der er en masse forsøg, der viser forskellige ting. Så i forhold til bivirkninger ved man ikke med sikkerhed, hvad der sker. Det er så op til andre at sikre kvaliteten og sikkerheden, siger Marianne Schmidt.

Lige nu er det aarhusianske apotek med i et landsdækkende forsøg med cannabisprodukter, som de ansatte sælger og rådgiver om efter anvisninger fra Sundhedsstyrelsen.

En lignende ordning skal etableres, hvis der skal sælges og udleveres hash fra apoteker, mener Marianne Schmidt.

Planen er, at Aarhus Kommune skal have den indtægt, som de kriminelle lige nu har på salget af hash. De penge kan vi blandt andet bruge på forebyggelse af nye misbrug. Thomas Medom (SF), rådmand

Det er SF, Alternativet og Enhedslisten i Aarhus, der ønsker at gøre hashsalg lovligt.

Partierne foreslår, at Aarhus Kommune søger et frikommuneforsøg, hvor hashsalg legaliseres i en forsøgsperiode.

'Strategi virker ikke'

Ordningen skal gøre op med hashsalget og bandekriminaliteten i Aarhus, lyder det fra SFs Thomas Medom, Enhedslistens Keld Hvalsø og Alternativets Liv Gro Jensen.

- Tanken er, at Aarhus får lov til at være forsøgskommune til at sælge hash til voksne i Aarhus. Det salg kunne eksempelvis foregå på apoteker, fortæller rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forslaget skal behandles på næste byrådsmøde den 6. marts og går ud på, at kommunen skal oprette kommunale salgssteder a la det svenske 'Systembolaget', som står for al salg af spiritus i Sverige.

De tre partier mener, at man er nødt til at erkende, at den nuværende strategi ikke fungerer:

- Vi mener ikke, at situationen er ansvarlig, som den er nu. Situationen med hashmisbrug bliver værre og værre, og derfor er vi nødt til at gå nye veje, siger Liv Gro Jensen fra Alternativet til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan gavne kommunen

Ifølge Thomas Medom, Liv Gro Jensen og Keld Hvalsø kan det også få positive følger at styre hashsalg gennem kommunen.

Ved at sælge det under kontrollerede omstændigheder, så får vi også mulighed for at komme i kontakt med folk og derefter tilbyde dem behandling og forebyggelse. Liv Gro Jensen, Alternativet

- Planen er, at Aarhus Kommune skal have den indtægt, som de kriminelle lige nu har på salget af hash. De penge kan vi blandt andet bruge på forebyggelse af nye misbrug, fortæller Thomas Medom.

Ifølge ham vil en legalisering af hash også få indflydelse på bekæmpelsen af banderne i Aarhus. Målet er også at ramme de bander, der i dag står for det ulovlige salg af hash. En lovliggørelse af hash vil også medvirke, at de voldelige konflikter i Aarhus stoppes.

- Lige nu sidder de kriminelle på hashmarkedet, hvilket betyder, at når man køber hash ved dem, så er man også med til at støtte køb og salg af hårde stoffer, våben og så videre, siger Thomas Medom.

Hashsalg skal forebygge misbrug

Ifølge Liv Gro Jensen og Thomas Medom handler det nye forslag også om, at et lovligt salg af cannabis skal være med til at forebygge, at folk ender i misbrug.

- Det er noget med at få det ind i kontrollerede omgivelser, så vi ved, hvordan det bliver solgt, og derefter få kontakt med de mennesker, der køber det, uddyber Liv Gro Jensen.

De penge, der ryger i kassen på salg af hash, skal bruges på at forebygge og hjælpe misbrug.

- I og med at vi får kontakt med de personer, der køber hash, ved at sælge det under kontrollerede omstændigheder, så får vi også mulighed for at komme i kontakt med folk og derefter tilbyde dem behandling og forebyggelse, fortæller Liv Gro Jensen.

Ved legalisering af hashsalg kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i kommunekassen. SF, Alternativet og Enhedslisten

Ifølge de tre partier skal eksperter på området involveres i tilrettelæggelsen af ordningen, så forsøget bliver gennemført på baggrund af faglig ekspertise. Parallelt skal behandlings- og afvænningstilbud styrkes.

De tre partier mener, at med en legalisering kommer der bedre styr på, hvor hashen kommer fra og dermed også satse på lokal produktion og dyrkning.

- Produkterne, du køber illegalt, kan være problematisk og urent. Derfor er det noget med at forholde sig til det, så vi kan sikre et mere sikkert produkt, fortæller Liv Gro Jensen.

Hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med nye mennesker og hjælpe med at forebygge og behandle, så lukker vi projektet ned igen. Liv Gro Jensen, Alternativet

Der er allerede østjyske producenter på banen med hensyn til at producere medicinsk cannabis efter at det fire-årige forsøg i Danmark med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018.

Ingen garanti for at stoppe bandekriminalitet

Selvom forsøget skal sætte ind mod de kriminelles salg af cannabis, så kan rådmand Thomas Medom ikke garantere, at bandekriiminaliteten i Aarhus lukker helt ned.

- Hvis man kan gå ned og købe hash på et apotek i stedet for at stå og handle med en skummel pusher, så vil langt de fleste vælge det. Man kan ikke afvise fuldstændig, at der stadig vil være et lille kriminelt marked, siger han.

Ifølge partierne skal legaliseringen af hash dog i første omgang kun køre på forsøgsbasis.

- Hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med nye mennesker og hjælpe med at forebygge og behandle, så lukker vi projektet ned igen, siger Liv Gro Jensen.