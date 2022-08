Anders mistede kontrollen med alkohol - så traf han en beslutning

TV2 ØSTJYLLAND har fået adgang til et af de møder i Anonyme Alkoholikere, hvor unge mødes og taler om deres alkoholmisbrug. Deltagerne præsenterer sig selv med navn og får derefter et bifald. Og det er voldsomme fortællinger, TV2 ØSTJYLLAND lægger ører til på mødet. Mennesker, for hvem alkoholen ligeså stille har nedbrudt deres liv.



- Da jeg beslutter at tage til et AA-møde, har det efterhånden lykkes mig at pille mit liv så meget fra hinanden, at der ikke længere var noget at stå op til. Jeg havde smidt det hele på jorden, men jeg blev ved at drikke, selvom jeg vidste, jeg ikke havde penge til det og svigtede min datter og var ved at miste min samlever, lyder det fra én af deltagerne på mødet, som er anonym.

Unge drikker for at blive fulde

Anders Lind Thorning fortæller særligt om, hvordan drukkulturen blandt ham og hans gymnasievenner var voldsom. Det er også her, udfordringerne skal findes, lyder det fra Vibeke Asmussen Frank, der blandt andet forsker i unge og alkohol ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

- For de unge handler det om at være en del af et socialt fællesskab. Det er derfor, de drikker sig fulde. De vil gerne have det sjovt, og der er en balance mellem det og så det at drikke sig meget fuld, og at det bliver en vane altid at skulle drikke sig fuld, siger hun.

Hun forklarer, at vi i Danmark har en såkaldt fuldskabspræget drukkultur.

- De unge begynder at drikke tidligt, og så drikker de rigtig meget, eller drikker til de er fulde, siger hun.

Opfordring til andre unge

Netop derfor tog det også tid for Anders Lind Thorning at indse, at noget var galt. For hans skolekammarater og ham selv talte jævnligt om vilde fester og blackouts, som om det var helt normalt.

For ham blev behandlingen en ny måde at se alkoholen på. Den skal ikke længere definere, hvem han er, og selvom han ikke er afholdsmand efter sin behandling, så har han ikke drukket sig fuld længe. Han har også lige deltaget i Roskilde Festivalen uden at drikke alkohol.

- Jeg bryder mig ikke om at miste kontrollen, og så smager alkohol faktisk ikke særlig godt, nu her efter jeg ikke har drukket i lang tid, siger han.

Han håber at nå ud til andre unge med sin fortælling.

- Vær åben overfor, at andre drikker mindre alkohol, for du ville ikke selv ønske, at nogen presser dig til at drikke alkohol, hvis du ikke har lyst. Det er en vigtig del af at omgås hinanden, siger han.