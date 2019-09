Antallet af hjemløse er faldet i Randers

Antallet af hjemløse i Randers Kommune ligger på 72 personer i 2019. Det er 14 færre hjemløse end i 2017.

Det viser en måling af hjemløsetallet i Danmark fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Det er tredje gang i træk at undersøgelsen viser, at antallet af personer i Randers, som lever i hjemløshed, falder. I 2015 lå tallet på 117 personer.

De positive tal er et tegn på velfungerende indsatser og samarbejder på tværs af kommunens afdelinger, lyder det fra kommunen:

Det giver grund til optimisme, at vi ser, at hjemløsetallene for Randers fortsat falder, for vi skal gerne hjælpe endnu flere borgere, så de ikke står i en situation, hvor de ikke har noget sted at bo. Torben Hansen (Soc.dem.), borgmester i Randers

- Det er vigtigt, at vi sørger for optimal hjælp til de borgere, som har allermest brug for det. Det giver grund til optimisme, at vi ser, at hjemløsetallene for Randers fortsat falder, for vi skal gerne hjælpe endnu flere borgere, så de ikke står i en situation, hvor de ikke har noget sted at bo, lyder det fra Torben Hansen (Soc.dem.), borgmester i Randers i en pressemeddelelse.

Også hos Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers, er der glæde at spore over den positive måling:

- Det er en meget vigtig opgørelse, fordi det viser, at vi fortsat er på rette vej med vores sociale indsatser i Randers. Kommunens hjemløseindsats og det brede samarbejde på tværs af afdelinger er med til at sikre gode forudsætninger for arbejdet med udsatte borgere, siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers.

Fokuseret hjemløseindsats giver pote

Det er Center for Socialt Udsatte, der tager sig af de hjemløse borgere i Randers Kommune.

Centret har blandt andet end socialrådgiver, en bostøtter, en rusmiddelbehandler, en jobkonsulent samt psykiatrisk personale, der står klar til at hjælpe de hjemløse i kommunen. For eksempel med at finde en bolig.

Tine Horn, der er leder af Center for Socialt Udsatte, mener, at de positive tal vidner om en fokuseret indsats i centeret:

Vi har implementeret en hjemløseindsats, som alle vores medarbejdere har intenst fokus på. Tine Horn, leder af Center for Socialt Udsatte

- Vi har implementeret en hjemløseindsats, som alle vores medarbejdere har intenst fokus på. Det er en fremskudt indsats, som sikrer, at vi har kontakt med de udsatte borgere. Samtidigt er medarbejdere i Randers Kommune gode til at spotte borgere, som er i risiko for at blive hjemløse, og få hjulpet dem over til vores afdeling, så de kan blive hjulpet bedst muligt, siger hun.

På landsplan er der et lille fald i antallet af hjemløse borgere. Undersøgelse viser, at der kommer færre hjemløse unge, mens der bliver flere hjemløse ældre. Det er syvende gang siden 2007, at VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark