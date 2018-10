Dobbelt så mange bøger udgives: Flere udlever drømmen

At udgive en bog er en drøm, som rigtig mange aldrig fører ud i livet. Men hvis man når så langt som at skrive den, så er det blevet lettere at tage det næste skridt og få den udgivet.

Læs også Tvillinger i finalen til Danmarksmesterskab: Stjerner i Østersåbning

Ser man på, hvor mange bøger der bliver udgivet årligt i Danmark, så er antallet stærkt stigende. Fra cirka 13.500 bøger i 2007 til over 25.500 i 2016, altså knap en fordobling.

- Det er gået fra at være de store forlag, der sad på magten og bestemte, hvem der skulle have lov til at udleve bogdrømmen, til at der nu er opstået et kæmpe kreativt marked. Hver tredje dansker drømmer om at skrive en bog, og rigtig mange udlever bogdrømmen ved enten at udgive selv eller gå til nogle af de mindre forlag, siger Heidi Korsgaard, der er forfatter og stifter af Skriveværkstedet, der hjælper forfattere med at kvalitetssikre deres bøger.

Folk og deres biler er den nyeste bog af Jytte Lund Larsen.

Der føres ikke statistik over antallet af forfattere i Danmark, men de små og mellemstore forlag pibler frem. Der er kommet hele 10 nye de seneste 10 år.

Køber sig til egen udgivelse

Et af dem er Trykværket i Aarhus, et af de såkaldte medudgiverforlag, hvor forfatteren enten helt eller delvist selv betaler for udgivelsen. Der kan alle med et manuskript til en bog få den udgivet mod en pris.

Og de mærker en tydeligt øget interesse for at udgive egne værker. Forlaget udgav sidste år 23 titler, i 2018 forventer de at udgive 34.

- Det er alt fra de fuldt professionelle, der gerne vil ud med deres ph.d.afhandling, og så er der dem i den anden ende, der har et lille børnebogsprojekt, hvor de gerne vil vise omverdenen, at det også er kvalitet i forhold til nogle af de professionelle, kendte børnebogsforfattere, siger Stig Petersen, der er forlagsredaktør ved Trykværket i Aarhus, siger Stig Petersen, der er forlagsredaktør ved Trykværket, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er også dem, der ikke engang vil investere i korrektur, så der er fejl på bagsiden og lidt hjemmelavede forsider, og det gør jo at hele kvalitetsdelen daler. Heidi Korsgaard, Forfatter og stifter af Skriveværkstedet

Jytte Lund Larsen fra Højbjerg arbejder til dagligt som underviser i psykologi, men hun kan simpelthen ikke lade være med at skrive. Og selvom hun gør det mest for sin egen skyld, så er det bare lidt sjovere at få udgivet teksterne, end at have dem liggende i skuffen.

En novellesamling og fire digtsamlinger er det blevet til.

- Det er en fornøjelse at skrive. Det er ligesom at lægge et puslespil, for når man skriver, så skal man lave research. Og da jeg også underviser i psykologi, så skal jeg finde ud af, hvad det er rent menneskeligt, der sker. Og så sætter jeg tingene sammen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

03:30 VIDEO: Heidi Korsgaard hjælper forfattere med at sikre kvaliteten i deres bøger. Luk video

Hendes seneste digtsamling handler om folk og deres biler, men selvom hun ikke har en favorit blandt sine egne udgivelser, har hendes bog med navnet Sport.

Det var nemlig forfatterens første bog.

- Jeg glemmer aldrig den bog. Der kom jeg over til Gyldendal, og den blev pakket ud af kassen. Bogen var stadigvæk varm, og duften af tryksværte glemmer jeg simpelthen aldrig. Det tænker jeg på, hver gang jeg har en bog, siger Jytte Lund Larsen.

Flere udgivelser, færre gennembrud

Konceptet med selv at betale sig til redaktør, korrekturlæsning og udgivelse er relativt nyt på bogmarkedet, og det har ført til, at mange flere får udgivet bøger.

- Det er først og fremmest godt, synes jeg, for det gør, at endnu flere får lov at skabe noget og udleve drømmen, og jeg tror også, der er plads til mange flere bøger, end der måske var tidligere, siger Heidi Korsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Dog betyder det ifølge forfatteren, at man skal være mere opmærksom end tidligere, når man køber en bog, hvis man gerne vil sikre kvaliteten.

Man skal selv gøre noget for at sige ”her kommer jeg”, og jeg tror, det skal være et heltidsprojekt om ikke så lang tid. Jytte Lund Larsen, Amatørforfatter

- Der er også dem, der ikke engang vil investere i korrektur, så der er fejl på bagsiden og lidt hjemmelavede forsider, og det gør jo at hele kvalitetsdelen daler, og det er ærgerligt, siger Heidi Korsgaard.

Selvom der har været en stigning i antallet af udgivelser, har situationen ikke ændret sig hos de store forlag. Gyldendal og Lindhardt og Ringhof får omkring 1000 uopfordrede ansøgninger om året, og kun cirka fem bliver antaget.

Den Bløde Hat er et af digtene i Jytte Lund Larsens samling om biler.

Og faktisk er det ifølge Heidi Korsgaard blevet endnu sværere at slå igennem som forfatter, på trods af at adgangen til bogudgivelser er blevet større.

- Det er blevet meget sværere at slå igennem, fordi der er så mange, der vil det. Og så er der sket en kæmpe udvikling på de sociale medier. Man skal være meget mere på og tænke meget mere kreativt. I gamle dage kunne man godt være lidt mere tilbagelænet som forfatter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny verdensrekord: Største ginsmagning nogensinde

Og det kan Jytte Lund Larsen godt slutte sig til. Det er nemlig måske ikke længere nok bare at skrive en god bog.

- Man skal selv gøre noget for at sige ”her kommer jeg”, og jeg tror, det skal være et heltidsprojekt om ikke så lang tid, siger forfatteren.