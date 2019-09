Antallet af aflyste operationer på AUH når nye højder

Over 3400 operationer er blevet aflyst på Aarhus Universitetshospital i Skejby alene fra januar til august i år. Det er over dobbelt så mange, som der blev aflyst i hele 2016.

Det viser tal, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Det er ikke godt nok, erkender Claus Heikki Paavo Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

- Det skal blive bedre. Det er en stor gene for patienter og pårørende, men også en stor frustration for vores personale, som jo helst ville operere patienterne til den aftalte tid. Vi arbejder hårdt på hele tiden at få det forbedret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tallene dækker udelukkende over sygehusårsager. Det vil sige, at der ikke er tale om tilfælde, hvor patienten udebliver eller melder afbud. Sygehusårsager dækker over manglende eller defekt udstyr, manglende personale, forsinket program, strejke og lign.

Det er ifølge Claus Heikki Paavo Thomsen helt normalt, at nogle operationer bliver aflyst for eksempel på grund af sygdom hos personalet, eller hvis der kommer flere akutte operationer end forventet.

Der er dog flere årsager til, at Aarhus Universitetshospital har måtte aflyse markant flere operationer end tidligere, lyder det fra Claus Heikki Paavo Thomsen.

Han peger blandt andet på sammenlægningen af fire hospitaler til ét stort supersygehus.

- Vi har organiseret os på en ny måde, og det har skabt en masse problemer med at fastholde personale. Det har været meget vanskeligere, end vi havde regnet med, siger Claus Heikki Paavo Thomsen.

Rekruttere nye medarbejdere

Tidligere i år bragte TV2 ØSTJYLLAND historien om Majse, der fik aflyst hendes nakkeoperation.

- Jeg blev rigtig ked af det, for jeg havde gået længe og forberedt mig selv mentalt på den her operation, sagde Majse Withagen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i april.

I alt mangler Aarhus Universitetshospital 20 operationssygeplejersker og 10 anæstesisygeplejersker. Derfor arbejder ledelsen både på at rekruttere nye sygeplejersker, men også på at fastholde dem, der allerede er ansat.

- Vi skal gøre, at arbejdsforholdene er så gode som muligt, så vi kan fastholde det dygtige personale vi allerede har. Vi laver stillingsopslag og vi bruger mundtil-mund-metoden for at rekruttere nye medarbejdere, siger Claus Heikki Paavo Thomsen.

Supersygehuset har blandt andet lavet en fleksibilitetsaftale med Dansk Sygeplejeråd, for at gøre det mere attraktivt for sygeplejerskerne at være fleksible, blandt andet med bedre aflønning.

Koster 30 millioner kroner

Når Aarhus Universitetshospital ikke kan overholde behandlingsgarantien, skal de tilbyde patienterne at blive opereret på et andet hospital. Den udgift skal supersygehuset betale.

- Patienternes rettigheder kommer først. Vi bruger flere penge på privathospitaler end tidligere. Heldigvis ser det ud til, at vi ikke når op på det høje beløb, vi havde afsat i år. Vi regner med, at vi kan holde os inden for ca. 30 millioner kroner, hvilket er mindre end det, vi havde regnet med, siger Claus Heikki Paavo Thomsen.

Claus Heikki Paavo Thomsen, lægefaglig direktør på AUH.

Ib Bjerregaard (V), der er næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, er ikke tilfreds med antallet af aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital.

- Det dur ikke. Enten skal de ikke indkaldes, eller også skal de ikke aflyse så mange, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han peger på, at supersygehuset skal have et bedre omdømme blandt sygeplejersker.

- Vi skal se på, om vi har de rigtige strukturer på så stort et hospital. Det er stort, og man hører, at der er mange ansatte pr. leder, siger Ib Bjerregaard.