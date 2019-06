Ansat i børnehave renset efter mistanke om overgreb: Mister stadig jobbet

I maj blev en pædagogmedhjælper i den kombinerende børnehave og vuggestue Stjernehuset i bydelen Helsted i det nordvestlige Randers mistænkt for at have krænket en pige fra børnehaven seksuelt.

At han mister sit arbejde, svarer i hans verden til, at han alligevel bliver straffet, selvom han er uskyldig. Henning Jensen Nyhuus (S), byrådsmedlem i Randers Kommune

Siden da har Randers Amtsavis fortalt, at Østjyllands Politi har opgivet sigtelsen.

Selvom pædagogmedhjælperen ikke er blevet sigtet i sagen, har kommunaldirektøren meddelt, at han ikke får sit job tilbage.

Politikere finder det urimeligt

Det mener flere byrådspolitikere i Randers Kommune er urimeligt. Derfor har de indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde.

- Jeg kender pædagogen personligt. Jeg har set alle papirer i sagen, og der er ikke så meget som en eneste anmærkning på 23 år i den retning. Manden har været optimistisk, fordi han troede på, at man ikke kunne blive dømt, når man ikke har gjort noget forkert, siger byrådsmedlem i Randers Kommune Henning Jensen Nyhuus (S) til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men at han mister sit arbejde, svarer i hans verden til, at han alligevel bliver straffet, selvom han er uskyldig.

Stjernehuset ligger på Enghøj Alle i det nordvestlige Randers. I Stjernehuset går 69 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Foto: Google Maps

Tillid til beslutningen

Kommunaldirektør i Randers Kommune Jesper Kaas Schmidt påpeger, at han har tillid til Børn- og Skoleforvaltningens beslutning om, at pædagogmedhjælperen ikke vender tilbage til sit job som pædagogmedhjælper i Stjernehuset.

- Jeg har modtaget en række kritikpunkter af forvaltningens håndtering. Nu har jeg læst redegørelsen og fremsender den til byrådet. På baggrund af den modtagne redegørelse har jeg tillid til, at ledelsen har håndteret sine opgaver korrekt, siger Jesper Kaas Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge kommunaldirektøren handler det nu om at få Stjernehuset til at vende tilbage til hverdagen igen.

- Forvaltningen vil nu have fokus på, at hverdagen bliver så normalt som muligt igen, så både børn, forældre og medarbejdere kan få en tryg og almindelig hverdag igen, siger Jesper Kaas Schmidt.

Byrådspolitikerne håber på, at det ekstraordinære møde vil blive holdt mandag den 1. juli.

Følgende byrådspolitikere har underskrevet anmodningen: Henning Jensen Nyhuus (S)

Henrik Leth (S)

Anker Boje (S)

Iben Sønderup (S)

Ellen Pedersen (S)

Bjarne Overmak (BL)

Frida Valbjørn (EL)

Henrik Hald (VL)

Rosa Lykke (SF)

Mogens Nyholm (R)

Daniel Madié (K)

Frank Nørgaard (DF)

Nick Zimmerman (DF)

Susanne Nielsen (DF)

Kommer til at fremstå som skyldig

Hos fagforeningen FOA er de bekymrede over, at den frikendte pædagogmedhjælper mister sit arbejde.

- Vi bliver bekymrede ved udsigten til, at en anklage kan få så store personlige konsekvenser for en ansat, når statsadvokat har droppet sigtelsen, siger sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Randers Karin Mathiesen i en pressemeddelelse.

Ifølge Karin Mathiesen er det problematisk, at en medarbejder, der bliver frikendt for en sigtelse, ikke kan vende tilbage til sin arbejdsplads.

- Vi har en helt klar forventning om, at hvis en ansat er anklaget for noget, og det efterfølgende viser sig, at der ikke har været grundlag for at rejse en sigtelse, så vender den ansatte naturligvis tilbage til sin stilling, hvis det mod forventning ikke sker, så kommer det til at fremstå som om, at den ansatte alligevel er dømt skyldig, siger hun.