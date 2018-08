Ansættelsesstop i Norddjurs: - Det giver ingen mening

I juni blev det besluttet, at der skulle være ansættelsesstop i Norddjurs Kommune frem til vedtagelsen af budgettet for 2019. Den økonomiske effekt har ikke været, hvad man troede, og det har samtidig været skyld i øget stress hos flere i plejefaget. Samtidig er serviceniveauet blevet vurderet til at være for uensartet og for lavt.

Det er derfor blevet besluttet på et møde for Voksen- og Plejeudvalget, at man vil reducere serviceniveauet, så der kommer en større økonomisk effekt af ansættelsesstoppet.

Formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller (S), mener, at hele ansættelsesstoppet burde genovervejes.

- Det giver ingen mening. Vi sparer ikke de penge, som var meningen, og samtidig har der været en stor forringelse af den service, vi leverer til de ældre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Plejecenter Digterparken mærker de også en ændret dagligdag. Nogle ældre har fået skubbet deres bade, rengøring er blevet udskudt nogle gange, og madlavningen er nogle dage rykket lidt længere væk fra de ældre.

- Vi har særligt skåret ned på rengøringen på fællesområderne, så der ligger nullermænd her og der, siger plejecenterleder Lene Ballegaard, plejecenterleder.

Påvirker arbejdsmiljøet

Det er ikke kun de ældre, der oplever, at der er nedsat service, det kan også mærkes på personalet.

- Arbejdsmiljøet her er påvirket af situationen, og når arbejdsmiljøet ikke er som det plejer, så går det også ud over de ældre, siger Lene Ballegaard.

Ansættelsesstoppet medførte, at der kun kunne ske dispensation herfor efter vurdering af den konkrete sag, men fornuften er forsvundet, mener udvalgsformanden.

- Der er ingen fornuft i det længere, og jeg prøver at gøre mit for at gøre opmærksom på det, siger Lars Møller.

