Anne-Marie Rindom modtager største hæder indenfor sejlsport

Den danske sejler Anne-Marie Rindom, der er opvokset i Horsens, har haft sit livs sæson.

Fire gange i løbet af 2019 har Laser Radial-sejleren stået øverst på skamlen ved internationale topstævner - med guld ved VM og EM som de to største triumfer.

De flotte resultater har nu ført til, at hun ved et storstilet gallashow i Bermuda i nat blev kåret til World Sailor of The Year.

Dagligt træner Anne-Marie Rindom med Aarhus Internationale Sejlsportscenter som base. Foto: Pernille Leftes

- Det er en kæmpe oplevelse bare at være nomineret, så at vinde er sindssygt. Det havde jeg ikke regnet med, siger Anne-Marie Rindom, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er den første dansker til at vinde prisen, der uddeles af det internationale sejlforbund på tværs af sejlsportsgrene, og er den største hæder, man kan modtage som sejler.

- Det har været den bedste sæson, og alt er gået op i en højere enhed, både mentalt, fysisk og teknisk med båden. Det er noget, jeg har arbejdet for i 10 år, så det er vildt at stå her, siger Anne-Marie Rindom til TV2 ØSTJYLLAND.

Regnede med spanier

Anne-Marie Rindom, der til dagligt bor og træner i Aarhus, var nomineret hos kvinderne sammen med den franske windsurfer Delphine Cousin Questel og spanske Viloleta de Reino, paraverdensmester i Hansa 303.

Også hos mændene er der tre kandidater til prisen, hvor den 15-årige italiener Marco Gradoni blev den yngste vinder nogensinde.

Anne-Marie Rindom havde regnet med, at den spanske parasejler ville vinde.

Men sådan skulle det ikke gå.

Anne-Marie Rindom vandt også VM-guld i 2015, og i nat dansk tid blev dette års flotte sæson hædret.

OL i Tokyo

Anne-Marie Rindom vandt bronze ved OL i Rio de Janeiro i 2016.

Næste år er der OL i Tokyo, og træningen starter så småt frem mod det.

- Om en uge begynder jeg en intens træningsperiode i Australien. I sejlsport kan der nå at ske en masse, men hvis træning og alt andet går som det skal, så er mit mål at kæmpe med om topplaceringerne til OL, siger Anne-Marie Rindom til TV2 ØSTJYLLAND.