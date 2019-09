Anlægssag samler støv: Har ventet i fem år på en sikker skolevej

En gruppe borgere i Skødstrup nord for Aarhus er ved at være godt trætte af at vente på, at deres børn kan komme sikkert i skole.

Bureaukrati har nemlig sat en stopper for etableringen af den tunnel, som skal sørge for, at mange af byens skolebørn ikke er nødt til at krydse letbaneskinnerne til og fra Skødstrup Skole, der har mere end 1.200 elever.

- Skoleeleverne kommer her og skal holde for Grenaabanen og fortsætte op ad Grenaavej. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at de skal krydse Grenaabanen, siger Anders Kovsted, der er forælder fra Skødstrup.

Det er i krydset her, at der efter planen skal etableres en tunnel, så børn og voksne kan gå under sporerne, hvor letbanen nu kører.

Har ventet i fem år

I fem år har beboerne i et nyt boligområde øst for Grenaavej ventet på at få sikret overgangen. Foreløbigt uden resultat.

- Det er ganske voldsomt, når toget kommer, siger Anders Kovsted.

Anders Kovsted håber meget, at der snart sker noget i sagen, men han har svært ved at se, hvordan der rigtig kommer skub i tingene.

Og hver dag lurer frygten for en ulykke.

- Jeg har været oppe for at hente Mira oppe på skolen, og på vejen ned kommer vi lige under bommene, og så begynder det ringe, og vi når faktisk ikke at komme væk, før bommene er gået ned. Så der kan man altså være ved at blive fanget, hvis man går lidt langsomt og har børn med, siger Grethe Jørgensen, der er pensionist.

Grethe Jørgensen håber, at der snart kan etableres en tunnel.

- En af løsningerne kunne jo være at få lavet den lovede tunnel under Grenaabanen, så børnene er fri for at krydse her. Det vil vi rigtig gerne have, og det er også det, vi er blevet stillet i udsigt, siger Anders Kovsted.

Samler støv på et skrivebord

Aarhus Kommune har lovet indbyggerne en tunnel, men etableringen af en sådan trækker ud, da hele projektet er blevet påklaget til Miljø- og Fødevarenævnet. Og her ligger sagen stadig uafsluttet efter adskillige år.

- Lige pt er det jo svært for os at se nogen udsigter på det her. Nu er det ved at være fem år siden, at de fleste er flyttet ind i deres huse, så tiden går. Og skal det komme efter ti år, så er der mange, der er færdige med at gå i skole, og det er uheldigt, siger Anders Kovsted.

Ulykkeligt, hvis der sker en ulykke

I Skødstrup håber de nu bare på en løsning, inden der sker uheld.

- Man kan sagtens argumentere for, at børnene bare skal blive bag bommene, men det er børn, og det vil være ulykkeligt, hvis der skete noget, siger Anders Kovsted.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.