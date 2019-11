Anklager kræver fængsel for røgbombe i fodboldspillers lejlighed

Det var ikke drengestreger, da tre mænd natten til 14. juli kastede en antændt røgbombe ind gennem et vindue til fodboldspiller Jens Stages lejlighed.

Det siger anklager Jacob Gents, da han mandag kommer med sine afsluttende bemærkninger i sagen ved Retten i Aarhus.

- Det er fuldstændigt hensynsløst og meningsløst, at man gør sådan noget bare på grund af en fodboldspillers klubskifte, siger han.

Jens Stages bofælle og dennes kæreste lå og sov i lejligheden, da brandattentatet fandt sted.

Drak sig i hegnet først

Han kræver en 24-årig mand, der har erkendt at have kastet røgbomben, idømt mindst halvandet års ubetinget fængsel.

De to medgerningsmænd står ifølge anklageren til ubetinget fængsel i mindst et år og tre måneder.

De tiltalte har erkendt, at de kastede røgbomben ind i lejligheden omkring klokken 02.30 om natten. Det skete, efter at de tidligere på aftenen var mødtes og havde drukket to-tre flasker vodka og nogle øl.

Efter brandattentatet delte den mangeårige AGF-fan Martin Nielsen under hashtagget #Aarhushardinryg et opslag, der er nået vidt omkring i fodboldverdenen. Foto: Ritzau / Scanpix

"I Aarhus straffes forræderi"

Den 24-årige har forklaret, at det var hans initiativ, fordi han var vred over fodboldspillerens nylige klubskifte fra AGF til FC København.

Omkring røgbomben var viklet en seddel med ordene: "I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas".

Få timer inden angrebet havde den 24-årige sendt en besked med nogenlunde same ordlyd til Jens Stage.

Inden røgbomben blev kastet, smed den ene af de tiltalte en brosten ind gennem vinduet til lejligheden.

Skaderne på Jens Stages lejlighed beløber sig til omkring 225.000 kroner. Foto: Presse-Fotos.dk / Ritzau Scanpix

Skader for 225.000 kroner

Jens Stage var ikke hjemme, da angrebet fandt sted. Men det var hans bofælle og dennes kæreste, som lå og sov i et tilstødende soveværelse. De to sprang ud af vinduet for at slippe ud af lejligheden.

De tiltalte har forklaret, at de troede, at lejligheden var ubeboet den pågældende nat. De vidste, at Jens Stage skulle spille kamp dagen efter i København, har de forklaret.

Skaderne på lejligheden beløber sig til omkring 225.000 kroner.

Den 22-årige midtbanespiller Jens Stage kom til AGF i 2016. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Røg - ikke ild

De tiltalte mener, at gerningen skal takseres som hærværk og ikke brandstiftelse, sådan som anklageren gør gældende.

Forsvarsadvokaterne bestrider, at der overhovedet kan dømmes for brandstiftelse. De gør gældende, at der var tale om en røggenerator i stil med dem, som fodboldfans nogle gange bruger ved fodboldkampe.

Der var således ikke tale om åben ild, men udelukkende røg, lyder det fra forsvarsadvokaterne. De henviser til, at skaderne på lejligheden kommer fra røg og sod, ikke ild.

Der ventes dom i sagen senere på dagen.