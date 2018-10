71-årig dømt for hundemishandling: Anklager overvejer at anke

Retten i Randers dømte fredag en 71-årig kvinde skyldig i vanrøgt af 61 hunde. Straffen lyder på et års betinget fængsel, og det var præcis det, anklager Marianne Birch fra Østjyllands Politi havde krævet.

Alligevel overvejer anklageren at anke dommen.

- Min påstand var, at det skulle være en ubetinget dom, men retten har så valgt at gøre straffen betinget på grund af domfældtes alder og helbred, siger Marianne Birch til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er udmålt en fængselsstraf på et år og frakendt retten til at have med dyr at gøre i 10 år. Det vurderer jeg som et godt resultat, men jeg vil overveje, om det er noget, der skal indstilles til anke. Marianne Birch, anklager hos Østjyllands Politi

Grunden til anklagerens krav var, at omfanget af hundevanrøgt er større end hidtil set.

- Der er ingen andre af de sager, jeg har kunnet finde, hvor omfanget af skader og lidelser er så store som i denne sag, sagde Marianne Birch i retten.

Anette Kjeldsen fra Grenaa købte for halvandet år siden hunden Mickey på et dyreinternat. Den var en af 61 vanrøgtede hunde hos den dømte 71-årige kvinde og hendes nu afdøde partners hvalpefabrik. Og hun er overrasket over, at fængselsstraffen var betinget.

- Jeg er lidt rystet over det, fordi jeg tænkte, at den her sag var så klokkeklar. Det er så stor en sag, og den er så omfattende. Hun har jo ikke en mærkbar konsekvens af det her, siger hundeejeren fra Grenaa.

Købere skal være opmærksomme

Efter at have fulgt sagen tæt, har hun nu fået en bedre forståelse for den hund, hun købte i sin tid og det liv, hunden har haft som hvalp.

- Han kom derfra, da han var omkring to og et halvt år, så han har jo levet hele sin hvalpetid og opvækst i et bur, hvor han ikke er blevet stimuleret, siger Anette Kjeldsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber, at sagen vil få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden man køber en hund, for køberne kan måske være med til at forhindre vanrøgt.

- Når der er købere, er der også sælgere. Man skal være kritisk over for de sælgere, man kommer ud til og sikre sig at få lov til at se moderen, få lov til at se hvalpene og om muligt også faderen, siger Anette Kjeldsen.

DET BØR DU TJEKKE INDEN HUNDEKØBET At hvalpen skal være otte uger, før den må sælges. Det er et lovkrav i Danmark



At hvalpen er registreret i Dansk Hunderegister. Det er et lovkrav, at den er registreret, inden den er otte uger



At den er blevet vaccineret og sundhedsundersøgt af en autoriseret dyrlæge



At du har set hvalpens mor og hvalpen sammen med hende



At du har set, hvor hvalpen er vokset op, så du har et indtryk af forholdene og den opdrætter, som sælger hvalpen. Lav gerne flere besøg



At hunden er vant til og tryg ved mennesker. Er den sky og bange for mennesker kan det tyde på, at den er opvokset isoleret og med et minimum af menneskekontakt



Køb aldrig en hvalp hos en opdrætter, hvis du er i tvivl. Du støtter dårlige opdrættere ved at købe en hvalp hos dem



Kontakt politiet eller Dyrenes Beskyttelse på 1812, hvis du ser noget mistænkeligt

Dyrenes Beskyttelse er modsat Anette Kjeldsen positive omkring dommen.

- Vi har endnu ikke set detaljerne i dommen, men vi er umiddelbart meget tilfredse med den. Jeg kan ikke huske, at der har været fortilfælde, hvor der er givet så hård en dom i en sag som denne. Men det er også en meget forfærdelig sag med hunde, som er blevet behandlet helt utilstedeligt, siger Yvonne Johansen, der er dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Af den dømtes 61 vanrøgtede hunde var 16 fundet aflivet af enten skud eller tæsk, og selvom sagen er meget alvorlig, er politiets anklager ikke udelukkende træt af sagens udfald.

- Jeg er godt tilfreds med dommen på den måde, at der er dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, og der er udmålt en fængselsstraf på et år og frakendt retten til at have med dyr at gøre i 10 år. Det vurderer jeg som et godt resultat, men jeg vil overveje, om det er noget, der skal indstilles til anke, siger Marianne Birch til TV2 ØSTJYLLAND.

Skulle anklageren beslutte sig for at anke dommen, skal det ske, inden der er gået to uger.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder stadig på en kommentar fra forsvarsadvokaten.