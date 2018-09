Ankestyrelsen: Bundsgaards medvirken i frisørvideo ulovlig

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) medvirkede tilbage i marts i en video, hvor han hos frisørsalonen Slikhaar bliver klippet og får sat sit hår.

Nu slår ankestyrelsen fast, at hans medvirken i den tre minutter lange video var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Jeg synes, det er for dårligt for frisørstanden, at borgmesteren går ud og favoriserer den her salon. Jette Skive, Rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

- Det er efter en samlet vurdering af baggrunden for borgmesterens besøg og videoens indhold Ankestyrelsens opfattelse, at Aarhus Kommune har ydet indirekte støtte til frisørsalonen i strid med kommunalfuldmagts- reglerne, skriver ankestyrelsen i afgørelsen, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Videoen skabte tilbage i marts debat om, hvorvidt det er tilladt for borgmesteren at medvirke i videoer som denne, idet den på frisørsalonens Facebook-side og Youtube-kanal har en stor reklameværdi, og nu er der altså ikke længere noget at være i tvivl om.

Jette Skive (O) er glad for afgørelsen, for i hendes optik var borgmesterens optræden ikke i orden. Foto: Kim Haugaard

Afgørelsen falder i god jord hos rådmand Jette Skive, der også dengang var utilfreds med borgmesterens medvirken.

- Jeg synes, det er for dårligt for frisørstanden, at borgmesteren går ud og favoriserer den her salon. Masser af dygtige frisører ville sikkert gerne have haft samme omtale, siger Jette Skive (O), der er rådmand for Sundhed og Omsorg.

Anerkender afgørelsen

Jacob Bundsgaard anerkender afgørelsen, selvom det ikke betyder enden på hans besøg blandt virksomheder.

- Jeg tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning med hensyn til anprisning, men jeg vil ufortrødent foretage virksomhedsbesøg i samme omfang som hidtil og rose de virksomheder, der gør det godt i Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Kommunen har oplyst, at den vil følge Ankestyrelsens udtalelse. Ankestyrelsen foretager derfor ikke mere i sagen.

Selvom borgmesteren vil rette ind fremover, ærgrer det dog alligevel rådmanden for Sundhed og Omsorg, at det kom så vidt.

- Der er ting, en borgmester skal gøre, og der er ting, en borgmester bør vide, han ikke kan gøre. Det kunne lige så godt have været en guldsmed som en frisør. Det hører ingen steder hjemme, siger Jette Skive til TV2 ØSTJYLLAND.

Eftersom borgmesteren vil rette ind, foretager Ankestyrelsen ikke mere i sagen.