Ankersen sikrer AGF et godt udgangspunkt i Europa-playoff

AGF slog søndag AaB 1-0 i Aalborg i det første af to opgør i Superligaens Europa-playoffkampe, og dermed har AGF fordelen inden returopgøret.

Sejren blev sikret af AGF's kantspiller Jakob Ankersen, da han i det 44. minut scorede kampens eneste mål.

Kampen var intens og jævnbyrdig med mange dueller og få chancer.

AGF forsøgte at presse højt på AaB's banehalvdel, og derfor havde nordjyderne svært ved at sætte deres angreb op.

Det gav i stedet omstillingsmuligheder til AGF, hvor særligt midtbanespillerne Mustafa Amini, Mustapha Bundu og Jakob Ankersen så farlige ud.

Foto: Henning Bagger - Ritzau/Scanpix

Kort inden pausen gav presset pote, da Jakob Ankersen sparkede bolden fladt i mål, efter at Mustafa Amini havde spillet ham fri i feltet.

I jagten på udligningen kom AaB længere frem, og angriberen Tom van Weert var også tæt på at udligne for AaB, men holdet formåede ikke at få bolden i mål.

Det gav i stedet plads til AGF, der flere gange havde farlige kontraangreb.

Både angriberen Alexander Ammitzbøll og midtbanespilleren Adama Guira kom tæt på og kunne have øget føringen.

Returopgøret mellem de to hold bliver spillet i Aarhus 12. maj klokken 18.

