Anita har været væk siden mandag: Nu er der nyt i sagen

Et tæppe blev onsdag aften fundet i skoven nordøst for Bryrup, hvor mere end 500 mennesker de seneste dage har søgt efter den savnede Anita Skibsted Bentzen.

Og det var ikke et glemt tæppe fra en tilfældig picnic. Det var den savnedes tæppe. Det bekræfter Bent Riber Nielsen, der er politikommissær ved Lokalpolitiet Silkeborg overfor TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er klokken 20.48 onsdag fundet et tæppe i skoven omkring Løndalvej nord for vejen. Et vidne ringede og fortalte os om tæppet og det er bekræftet, at tæppet tilhører eftersøgte, siger han.

Vil ikke findes

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger var Anita Skibsted Bentzen hverken syg eller dement, da hun forlod bopælen. I stedet beskrives hun som nedtrykt.

På Facebooksiden "Det sker i Bryrup" beretter flere om, at Anita Skibsted Bentzen skulle være set i Salten Skov.

De oplysninger får sammen med fundet af tæppet politiet til at tro, Anita Skibsted Bentzen helst vil være i fred.

- Ud fra de informationer vi har, lader det til, at hun ikke vil findes, forklarer Bent Riber Nielsen ved Lokalpolitiet Silkeborg.

- Som det ligger nu, kan vi nærmest ikke gøre mere, hvis vi ikke får nogen henvendelser. Hvis hun ikke vil findes, bliver det svært, siger han.

Stor eftersøgning

62-årige Anita Skibsted Bentzen tidligt mandag morgen sit hjem i Bryrup og er ikke set siden. Mandag eftermiddag slog familien derfor alarm.

- Hjælp Bryrup – hjælp kære netværk. Vores mor Anita Skibsted Bentzen er forsvundet. Forlod huset i Bryrup tidligt i morges i nedtrykt tilstand, skrev hendes søn mandag kl. 14.23 på Facebooksiden "Det sker i Bryrup".

Samme eftermiddag satte Midt og Vestjyllands Politi ind med en helikopter og to hundepatruljer. Imidlertid uden at finde Anita Skibsted Bentzen.

Siden har Missing People haft store eftersøgninger i gang både tirsdag og onsdag.

Familien giver i den offentlige Bryrup-gruppe på Facebook udtryk for, de mener, at Anita Skibsted Bentzen bevæger sig meget rundt i området omkring Bryrup.

- Vi har en ide om, at hun er mest aktiv om morgenen/formiddagen og at hun er ved at være ret tappet for energi, skriver Casper Damholm Johansen på vegne af familien. Han er ven af Anita Skibsted Bentzen og hjælper med at orgnisere søgningen.

Signalement Hun er 62 år

Hun 175 centimeter høj og normal af bygning

Hun har kort til mellemlangt, mørkblondt hår

Hun har briller på

Hun er formentlig iført cowboybukser og en rødlig eller lyslilla jakke

Hvis man ser den savnede kvinde, bedes man kontakte politiet på 114.