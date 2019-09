Angreb på DSB giver problemer med billetkøb

Et DDoS-angreb giver søndag DSB problemer på flere salgskanaler.

Angrebet giver problemer ved køb af billet på dsb.dk, i DSB's app, i billetautomater og hos de betjente salgssteder, oplyser DSB.

Et DDoS står for Distributed Denial of Service og går ud på at overbelaste en server i så voldsom grad, at den lukker ned.

Det kan godt lykkes at komme igennem. Men hvis det ikke er muligt at købe en billet via app'en, så skal man forsøge at købe en billet i 7-eleven eller via vores billetautomater. DSB's pressevagt

Rent praktisk foregår det ved, at mange tusinde computere på en og samme tid sender gentagne forespørgsler til den samme adresse på internettet.

Hvis antallet af angreb overstiger serverens kapacitet, vil almindelige brugere ikke længere kunne tilgå siden.

DSB's pressevagt fortalte tidligere søndag, at man fik meldingen om problemerne omkring klokken 12.30. Ved 17-tiden kan pressevagten ikke sige noget om, hvornår man forventer at problemerne er løst.

Personalet kender til problemerne

Hvis man skal med tog eller bus, skal man forsøge at købe en billet via alle salgskanaler, der er til rådighed på stationerne, hvis man ikke ejer et rejsekort, oplyser DSB's pressevagt.

- Det er kun på de digitale salgskanaler, at vi oplever problemer. Men man kan også købe en billet til både tog og bus på Din Offentlige Transport (DOT)'s app, for den virker, siger han.

Rejsekortets ind- og udtjekningsstandere er ikke påvirket af angrebet.

Det er også muligt at tanke rejsekortet op via de tilgængelige rejsekortautomater på stationerne.

- Hvis det er helt umuligt at købe en billet, skal man ikke misse sit tog. Man skal bare stige om bord og så tage kontakt til togpersonalet, der er informeret om problemerne, siger pressevagten.