Anette ville ikke have julepynt på kontoret - nu sejler hun i det

Det er næsten ikke til at få øje på Anette Berthelsen for nisser, kræmmerhuse, gran og julehjerter.

Hos virksomheden Den Rene Linie i Randers bliver der nemlig ikke sparet på julepynten – og slet ikke rundt om Anettes plads. Hendes had til julepynt er nemlig grunden til, at kollegaerne hvert år pynter ekstra op til højtiden.

Alt det der kugler og nisser og sådan noget, det var ikke lige mig. Anette Berthelsen, sekretær, Den Rene Linie, Randers

- Det startede med, at Anette sagde, at julepynt var noget opreklameret fis. Så et par dage senere, var der pyntet op over hendes bord, på hendes bord og kun der. Ikke andre steder på kontoret. Der var simpelthen overdimensioneret lige over hende, fortæller Pia Sivertsen, rengøringsinspektør hos Den Rene Linie, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere og mere julepynt

- Alt det der kugler og nisser og sådan noget, det var ikke lige mig, lyder det fra Anette Berthelsen, der er sekretær hos virksomheden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skulle hun tydeligvis aldrig have sagt. For siden da har hendes kollega Pia Sivertsen år efter år pyntet mere og mere op.

Læs også VIDEO: Se julemanden tænde 700.000 LED-lys i Aarhus

- Det er gået hen og blevet et godt gimmick - noget som folk synes er sjovt, siger Pia Sivertsen

Og i år har det taget ekstra fart med julepynten. 85 juletræer kan tælles, og så har de også fået en ny kollega i rengøringsfirmaet - en nissefar i samme højde som den gennemsnitlige danske mand – 180 cm høj.

Her ses den 180 cm høje nisse sammen med Pia Sivertsen og Frank Winther, der er direktør i virksomheden.

- Jeg håber ikke, at det her er gjort for min skyld da, lyder det grinende fra Anette Berthelsen.

En fast tradition

For Pia Sivertsen betyder julepyntningen på kontoret dog meget.

- Det er blevet til en del af mit liv, fortæller hun.

Vi er oppe på 12 flyttekasser, og så er der også15 sorte sække. Frank Winther, direktør, Den Rene Linie, Randers

Derfor tager hun hvert år på diverse julemarkeder for at gøre samlingen større.

Virksomheden får da også meget positiv opmærksomhed på pynten. Og efter 10 år har den da også gjort et lille indtryk på Anette.

- Det er egentligt lidt hyggeligt også. Hvis det ikke var her, så tror jeg også, at vi ville savne det lidt, siger hun.

Læs også Får vi hvid jul? Gammelt vejrvarsel har slået fejl ti år i træk

At julepynten en dag forsvinder, skal hun dog ikke frygte. I dag er det nemlig en fast tradition i virksomheden. Det eneste problem er, ifølge direktøren, opbevaringen.

- Det største problem er faktisk at opbevare det, fordi jeg tror, at vi er oppe på 12 flyttekasser, og så er der også 15 sorte sække, fortæller Frank Winther, direktør hos Den Rene Linie, til TV2 ØSTJYLLAND.