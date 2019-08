Andreas lever af at slippe folk fra 30 meters højde. Han arbejder nemlig i Tivoli Frihedens forlystelse Sky Tower.

Her kan tivoligæster få oplevelsen af et frit fald.

- Det er en ærer at få lov til at give gæsterne en vild oplevelse, siger Andreas Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom hans arbejdsplads er langt fra jorden, tager han det i stiv arm.

- Det er lidt en udfordring med højden, men jeg har heldigvis ikke højdeskræk, siger han.

Han siger dog også, at han til tider kan blive lidt nervøs, men at han er nød til at gemme det lidt væk.

- Hvis vi går og er nervøse, er det ikke rart for gæsten og heller ikke for os selv. Så vi lærer det med tiden, og vi bliver rigtig sikre i måden, vi arbejder på, siger Andreas.

Nervøsiteten rammer ikke kun Andreas, men i særdeleshed også gæsterne, lige inden de tager det vilde spring ud i det blå net, der griber dem på jorden.

- Vi skal bare få gæsten til at nyde det. Vi præsenterer dem for Aarhus skyline, som man kan se så fint heroppe fra, siger han.

Sørger for sikkerhed, toiletter og ismaskiner

Andreas er med til at give gæsterne en sjov og vild oplevelse. Imens står Morten Lyngsø for sikkerheden i parken.

Han er en del af det hold af teknikere, der hver morgen gennemgår parken og alle dens forlystelser.

Det er en spændende arbejdsplads. To dage er aldrig ens. Morten Lyngsø

Her tjekker de blandt andet om selerne virker, og at der ikke er fejl i forlystelserne.

Men hans opgave er ikke kun at sørge for sikkerheden. Han sørger også for at ismaskinen kan lave softice og at toilettet kan skylde ud.

- Det er en spændende arbejdsplads. To dage er aldrig ens, siger Morten Lyngsø, der er uddannet maskinmester.

Det er blandt andet Morten Lyngsøs job at tjekke om selerne virker, og at der ikke er fejl i forlystelserne.

Parken skal stå flot

Andreas sørger for morskab, Morten sørger for sikkerheden og så har vi Martin Vang, der sørger for, at gæsterne også har noget flot at kigge på.

Han er gartner, og har været ansat i Tivoli Friheden i 19 år.

- Jeg har ansvaret for alt det grønne herude. Jeg er med til at bestemme, hvilke blomster vi bruger, siger Martin.

Han er ligesom Morten glad for at to dage aldrig er ens.

Planter er jo en lækker ting. Du kan lave noget flot på meget kort tid. Du kan ændre et bed fra dag til dag og se, hvordan planten udvikler sig. Martin Vang

- Planter er jo en lækker ting. Du kan lave noget flot på meget kort tid. Du kan ændre et bed fra dag til dag og se, hvordan planten udvikler sig, siger han.

Sammen med en masse andre medarbejdere, hjælper Morten, Martin og Andreas med at holde gang i den 61 år gamle forlystelsespark i Marselisborgskolen i Aarhus.

Tivoli Friheden har de sidste år undergået en stor forandring, så parken i dag fremstår med pæn belægning og masser af blomster og springvand. Foto: Tivoli Friheden