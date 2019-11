Anders bygger bæredygtige huse på hjul – skal inspirere os til at bo mindre

Hvor mange kvadratmeter har vi egentlig brug for at bo på, hvis vi vil bo godt?

Det spørgsmål har 31-årige Anders Boisen fra Aarhus stillet sig selv og alle os andre - og for at finde svaret har han nu for anden gang bygget et bæredygtigt hus – på hjul.

- Det er pisse fedt at have følelsen af at kunne selv. Der er nogle store problemer i verden globalt, men ved at gøre noget lokalt, kan du gøre en stor forskel i hvert fald for dig selv. Og så kan du fortælle historien, og så får andre måske lyst til at gøre det, og så kan det sprede sig på den måde, siger Anders Boisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Boisen forventer, at det rullende hus er indflytningsklar om to små uger.

Naturen spiller en nøglerolle i Anders Boisens rullende hus, og derfor er det også bygget af bæredygtige og genbrugte materialer.

Huset skal også være sit eget lille økosystem, som kan høste regnvand fra metal taget. Og så skal der både være bad, toilet og vaskemaskine.

- Huset skal ikke mangle noget. I køkkenet skal jeg have mulighed for at opsamle madaffald, så jeg kan bruge det til at lave biogas. Biogassen kan jeg bruge til at lave varmt vand til bruseren. Så både solenergi, biogas og regnvand bliver ressourcer, der kommer til at køre helt cirkulært i huset, siger Anders Boisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Husets trægulv har Anders Boisen fået af en kollega, som havde fået vandskade og derfor ikke kunne bruge gulvet længere.

Huset ruller ud

Det rullende hus har været et fritidsprojekt for Anders Boisen, der til dagligt arbejder som innovationskonsulent i Aarhus Kommune.

Selvom huset næsten står indflytningsklar, er planen ikke, at Anders Boisen flytter ind i huset. Det skal derimod bruges som et formidlingsredskab til at promovere bæredygtighed.

- Det er det, jeg gerne vil prøve at fortælle med huset. Stille spørgsmål til, om man kan bo bæredygtigt, hvis man bor mindre og bruger nogle andre materialer, end vi plejer at bygge med, siger Anders Boisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er også derfor huset har hjul – det skal nemlig kunne rulle ud og bo forskellige steder. I første omgang ruller det ud til et bæredygtigt bofællesskab, hvor de også går op i at genbruge ting og leve bæredygtigt.

Huset er på hjul, så det kan rulle ud i det ganske land og inspirere andre til at bo mindre og mere bæredygtigt.

Tyv stjal det rullende hus

Det er uden tvivl en fordel, at huset er på hjul, nu hvor det skal bruges som et formidlingsredskab, men det har også vist sig, at det kan være en ulempe.

For cirka et år siden, var Anders Boisen nemlig i gang med at bygge sit første tiny house. Men da det var ved at være indflytningsklart, kom en tyv forbi og kørte væk med trailer-huset.

- Jeg synes, det er utroligt ærgerligt. Personen ved ikke, hvad der har gået af tid, overvejelser og penge i det. Det var lige et setback. Men så har jeg brugt det meste af sommeren på at bygge det op igen, og så bliver man det klogere, siger Anders Boisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det første hus blev bygget på denne trailer. Foto: Anders Boisen

Version to af huset er stadig på hjul. Det har nemlig hele tiden været altafgørende for projektet, at huset skal kunne køre rundt til bofællesskaber og andre interesserede og fortælle sin egen historie.

- Jeg håber, at folk kan få en fornemmelse af, at det at bo i en mindre bolig kan være relativt overskuelig måde at leve en mere klimavenlig tilværelse, siger Anders Boisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Boisen regner med at bruge omkring 80.000 kroner alt i alt på projektet.

Foruden byggeprojektet er Anders boisen også i gang med at skrive en bog om, hvordan han har bygget det bæredygtige hus. Foto: Privatfoto