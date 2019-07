Anderledes og festligt – arrangementer skal lokke flere i kirke

Den danske folkekirke har for længst måtte indse, at den ikke længere kan tiltrække besøgende ved blot at holde de klassiske gudstjenester. Der skal tænkes ud af boksen, og det har Vor Frue Kirke i Aarhus forsøgt sig med.

Seks onsdage i juni, juli og august er der sommeraftensang med fokus på fællessang. For andet år i træk. For sidste år var arrangementerne en succes.

- Fra vores side af er det for at vise mange, hvilket vidunderligt smukt kirkerum vi kan byde indenfor i. Og hvad vi kan med ord og musik i kirken. På den måde lukker vi op, siger sognepræst i Vor Frue Kirke, Marianne Frank Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sognepræsten er glad for at kunne vise kirken frem for endnu flere end normalt.

Festligt, hyggeligt og orienterende

Der synges fra Den Danske Samleborg og Højskolesangbogen, og med versene herfra mener præsten, at folk bringes tættere sammen, og de lærer om gode værdier.

En af dem, der onsdag aften var til sommeraftensang i kirken, var Kirsten Hjelm Bentzen. Hun kommer meget sjældent til gudstjenester, men er fan af andre arrangementer.

Det er tiltrækkende at synge sammen med andre og holde stemmen ved lige. Kirsten Hjelm Bentzen, Aarhus

- Jeg læste om det i kirkebladet, og var her sidst. Det er festligt, hyggeligt og orienterende, fortalte hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er tiltrækkende at synge sammen med andre og holde stemmen ved lige, lød det videre fra hende.

Kirsten Hjelm Bentzen tror ikke, at sangaftener får hende til at komme til gudstjenester i fremtiden. Men lignende arrangementer er interessante.

Har deltaget i mere

At hun bor lige i nærheden, er også medvirkende til, at tilbuddet i Vor Frue Kirke bliver ekstra interessant.

Ud over sangaftener har Kirsten Hjelm Bentzen tidligere deltaget i lignende aktiviteter i kirken.

Vor Frue består af tre meget forskellige kirkerum, selve Vor Frue Kirke, den over 1000 år gamle kryptkirke og Klosterkirken, hvor sangaftenerne foregår.