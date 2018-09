Anderledes landbrugsbesøg havde fokus på miljøet

Åbent Landbrug er en årligt tilbagevendende tradition, hvor landmænd landet over åbner stalddørene og viser gæster rundt.

Men i år har flere landmænd gjort en indsats for at følge med tiden, og et bondegårdsbesøg handler altså ikke længere kun om at kæle med en gris eller malke en ko. På Faursgaard i Odder ventede der nemlig et besøg på Danmarks første minivådområde.

Det er miljøet og fremtiden, og jeg synes, det er vigtigt at børnene ser det. Kent Vinther, Besøgende til Åbent Landbrug

- Vi synes, det var interessant, fordi vi jo i mange år er blevet punket lidt, fordi vi havde en for stor udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, siger Ole Lyngby Pedersen, der er landmand og medejer af Faurgaard.

Siden 2006 har Ole Lyngby Pedersen sammen med sin bror arbejdet målrettet på at reducere kvælstof- og fosforudslip fra deres landbrug til det omkringliggende vandmiljø. Det har blandt andet medført, at de østjyske landmænd har etableret to minivådområder, der fungerer som naturlige renseanlæg.

- Cirka 50 procent af kvælstoffet og måske op til 70 procent af fosforet kan vi fjerne på hele anlægget. Det føles rigtig godt, siger Ole Lyngby Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Minivådområderne hjælper blandt andet med at holde udledningen af kvælstof og fosfor nede.

Men fordelene ved minivådområderne er der endnu flere af.

- De skaber en større variation i landskabet, og det er til glæde for fugle, insekter og mange andre planter, siger Irene Wiborg, der er afdelingsleder for Anlæg og miljø hos SEGES.

Fokus på miljø er vigtigt

Åbent Landbrug plejer ikke at have fokus på miljøet, men denne gang var anderledes, for i år kunne man få et grundigt indblik i det ansvar, som landmænd har og tager, når det gælder miljøet.

- Vi håber jo, at man får et bedre forhold til, at der er faktisk gode muligheder for at kombinere et moderne landbrug med at holde vandet rent, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Gæsterne på gården kunne få oplevelsen af Danmarks første minivådområde.

Selvom nogle måske savnede griseklapning og komalkning, så var interessen for minivådområderne bestemt at spore.

- Jeg synes, det er fint at lære lidt om. Det er jo det, der sker nu. Det er miljøet og fremtiden, og jeg synes, det er vigtigt at børnene ser det, siger Kent Vinther fra Fillerup.

Landmændene fra Odder er de første i Danmark til at benytte minivådområderne, og nu håber de, at mange flere følger i deres fodspor.

- Det er dejligt, at vi har været med til at udvikle et virkeligmiddel, som der måske skal etableres flere tusinde af i de kommende år, siger Ole Lyngby Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.