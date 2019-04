Alvorligt uheld: Biler i frontalt sammenstød

To biler ramte lørdag eftermiddag hinanden frontalt i et sammenstød. Politi, reddere og ambulancefolk er talstærkt til stede.

Læs også Ung kvinde røvet med pistol af mand med Scream-maske

- Kørebanen er spærret, trafikken står stille. 4 tilskadekomne – 1 fortsat fastklemt. Vi arbjeder på stedet sammen med redningsberedskabet, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Jeg kan høre, at det er omfattende deroppe, og der kommer en lægehelikopter og samler nogen op. Lars Bisgaard, vagtchef, Østjyllands Politi

Uheldet er sket på Hobrovej i Randers NV, og som de skriver i tweetet giver det trafikale problemer. Østjyllands Politi er fortsat ved at danne sig et overblik over uheldet.

Uheldet fandt sted ved Råsted i Randers. Foto: Google Maps

- Jeg kan høre, at det er omfattende deroppe, og der kommer en lægehelikopter og samler nogen op, siger Lars Bisgaard, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Opfølgning: kørebanen er spærret, trafikken står stille. 4 tilskadekomne - 1 fortsat fastklemt. Vi arbejder på stedet sammen med redningsberedskabet. #politidk https://t.co/rnRZ6T3ZYJ — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 13, 2019

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 15.55.

Læs også Ung kvinde kørt ned på livsfarlig gade: - Godt det ikke var et lille barn