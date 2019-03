Alternative behandlinger er populære som aldrig før

Klangmassage, vakuumterapi og akupunktur er blot nogle af de mange alternative behandlinger, der findes.

I nogens ører kan de alternative behandlingsformer lyde som det rene hokuspokus, men undersøgelser viser, at hver fjerde person i Region Midtjylland har benyttet sig af alternative behandlinger i 2017.

Én af dem er Mette Gehr Juhl. Hun har gået til den såkaldte behandling kinesiologi hos Karin Andersen Jensen i Egå gennem flere år.

- Min læge tænker ikke solistisk, og jeg mener, at hvis man skal have en ordentlig behandling, er man nødt til at tænke i flere lag. Man kan ikke bare behandle symptomatisk, siger Gitte Gehr Juhl.

Hun bruger den alternative behandling til at få hjælp til sin jernmangel, sin eksem og begyndende overgangsalder.

- Jeg er ikke bange for at blive snydt af Karin, for det er jo stadig mit frie valg. Det er også mit ansvar, at huske at tage pillerne, når jeg går herfra, siger Gitte Gehr Juhl.

Videnskabelig virkning er underordnet

Det er ikke vigtigt for Gitte Gehr Juhl, om der er beviser for, at de alternative behandlinger virker. Den holdning er hun ikke alene om at have.

Anders Hasselaa fra Silkeborg har været til flere alternative behandlinger. Det er ikke vigtigt for ham, om det er videnskabeligt bevist, at det virker.

Søndag var flere tusind østjyder strømmet til sund livstil-messe i Scandinavian Center Aarhus og ifølge dem TV2 Østjylland talte med, er det heller ikke vigtigt, om det er videnskabeligt bevist at behandlingerne og apparaterne rent faktisk virker.

- Det er jo fint, at det bliver bevist, at det virker, men det kan man bare ikke altid, fordi der er mere mellem himmel og jord, end vi er kommet til endnu. Det kan være det kommer om 1000 år, hvis nogensinde, siger Hanne Birte Hjort fra Aarhus

Anders Hasselaa fra Silkeborg var også til livstilsmessen. Han har prøvet flere forskellige alternative behandlinger.

- Jeg synes, jeg har haft positiv effekt af det, og så længe jeg har et godt resultat, synes jeg ikke, det er så vigtigt, at det er videnskabeligt bevist, siger han.

Bivirkninger vi ikke kender til

Lars Bo Nielsen er professor på Aarhus Universitet. Han anerkender, at syge personer søger alternative veje for at blive rask, men han peger på, at der er flere ting, man skal huske på og være opmærksom på, når man vælger alternative behandlingsformer.

- Jeg har stor sympati for, at syge søger al den hjælp, de kan, men de skal huske på, at der ikke er bevis for, at det virker, siger han.

Professor ved Aarhus Universitet, Lars Bo Nielsen, fortæller, hvad man skal være opmærksom på, når man bruger alternative behandlingsformer.

Han slår også fast, at der kan være forskellige bivirkninger ved alternative behandlinger, som vi ikke kender til på forhånd, fordi der netop ikke er noget, der er videnskabeligt bevist.

- De behandlinger man tilbyder i det danske sundhedsvæsen, bygger på en 100 år lang tradition for at efterforske og forstå, hvordan kroppen virker, men også teste det i virkeligheden. Derfor ved vi hvilke bivirkninger der kan være. Men det taler man aldrig om, når man taler om alternative behandlinger, siger han.