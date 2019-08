Alternativ salgsannonce: Ansatte søger ny arbejdsgiver

- Vi synes, det er synd, hvis alt dette skal gå til spilde. Så kom ud af busken, og kig ind. Vi venter på dig.

Sådan afslutter lingeriforretningen Simone i Odder et opslag på Facebook, hvor de i stedet for at søge nyt arbejde, søger ny arbejdsgiver. Lone Andersen er indehaver af butikken, og når hun stopper, så lukker den ellers 39 år gamle butik, der sælger dameundertøj. Medarbejdernes ønske er klart:

- Vi leder efter en arbejdsgiver, som kan føre butikken videre for det, den nu står for, så vi kan blive ved med at have de her dejlige kunder, siger Berit Madsen, der har været ansat i forretningen i 6 år, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg føler lidt, jeg har været en del af noget historie her i Odder. Jane Kreutzfeldt Rasmussen, ansat i forretningen i 14 år

Lone Andersen har været indehaver af lingeriforretningen siden 1. april 2003. Hun er lige fyldt 50 år, og derfor har hun besluttet sig for at søge nye udfordringer.

- Det er jo ikke sådan, at den beslutning jeg har taget, er sket i løbet af en nat. Det er efter mange og lange overvejelser, fordi jeg ved godt, det ikke kun har konsekvenser for mig, siger Lone Andersen.

Lingeriforretningen er beliggende på Rosensgade i Odder

Selvom hun stopper som indehaver, så glæder det hende, at de ansatte med alternative metoder kæmper for, at forretningen fortsætter med at være en del af Odder.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg synes, det er kreativt, men selvfølgelig blev jeg også rigtig, rigtig glad, fordi der er jo en grund til, at Simone har eksisteret her i 39 år, siger Lone Andersen.

'Odder har brug for forretningen'

Men lukningen af butikken kan blive en realitet, hvis de tre kvinder ikke finder en ny arbejdsgiver snart, der er klar til at føre butikken videre.

- Hvis butikken lukker, vil det betyde, at jeg står uden arbejde, og så synes jeg også, der er noget historisk i det. Jeg føler lidt, jeg har været en del af noget historie her i Odder, siger Jane Kreutzfeldt Rasmussen, der har været i butikken i 14 år.

Udover et facebook opslag, så har de tre kvinder også sat en seddel op i butiksvinduet.

Helle Strandberg Rochat har været ansat i butikken i et halvt år, og hun ærgrer sig - ligesom de andre ansatte - sig over, at lukningen også vil gå ud over deres kunder.

- Odder vil savne butikken rigtig meget, for der er jo ikke andre af den slags i byen, så skal folk til Aarhus, Skanderborg eller Horsens, hvis de skal købe undertøj, siger Helle Strandberg Rochat.

Det eneste vi mangler er jo sådan set en arbejdsgiver. Helle Strandberg Rochat, ansat i forretningen

Mangler kun ny arbejdsgiver

Og hvis man spørger de ansatte, er der mange grunde til, at forretningen ikke skal lukkes.

- Vi er jo tre mand her, som arbejder godt sammen, velfungerende og en velfungerende butik. Vi har en god, stabil kundekreds, så hvorfor ikke prøve at udnytte det? Det eneste vi mangler er jo sådan set en arbejdsgiver, siger Helle Strandberg Rochat.

Reaktionerne på facebook-opslaget har også være positive, og det glæder både den nuværende indehaver og de ansatte:

- Vi har fået rigtig mange reaktioner indtil videre. Det beviser også, at det er det rigtige, vi har gjort, så nu må vi se, om det bærer frugt, siger Helle Strandberg Rochat, der har været ansat i forretningen i et halvt år.

Lingeriforretningen får lov til at overleve, hvis de tre kvinder finder en ny arbejdsgiver.

Mere end blot penge

De tre kvinder har ikke selv mulighed for at overtage butikken af forskellige årsager, og ifølge Helle Strandberg Rochat kræver titlen som arbejdsgiver mere end blot penge:

- Det er der flere gode grunde til, blandt at man skal lægge nok timer i det som arbejdsgiver, siger Helle Strandberg Rochat, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg tror, der mangler lidt til at kunne lede sådan en butik, så det er lidt svært. Berit Madsen, ansat i butikken

Og hendes kollega melder sig enig:

- Jeg tror, der mangler lidt til at kunne lede sådan en butik, så det er lidt svært, siger Berit Madsen.

Tilbage i lingeriforretningen håber de tre ansatte, at der er nogen, der overtager butikken. Hvis de ikke få en ny arbejdsgiver, står butikken til at lukke i november.

