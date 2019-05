Alle skoleelever skal have sin egen computer

Hvis det står til Thomas Medom (SF), skal alle aarhusianske folkeskoleelever fra 2. til 10. klasse have sin egen computer. Lige nu er børn- og ungerådmanden ved at undersøge muligheden for, at kommunen betaler for computere til 23.000 elever.

- Vi får væsentligt flere computere ind i skolen. Vi giver en computer til alle, og det sikrer, at vi har nogle systemer, der kommer til at fungere, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ulovligt for skolerne at kræve af forældrene, at deres børn medbringer deres egen computer til undervisningen. Det afgjorde ombudsmanden i 2018.

Thomas Medom synes, det er både ulovligt og forkert, når skoler beder elever om at anskaffe deres egen computer. Foto: Aarhus Kommune

Alligevel oplever flere forældre, at skolerne har en forventning om, at eleverne selv tager computer med.

- Der er også et lighedsprincip i det. Bring-your-own-device-princippet er erklæret ulovligt, så der er også nogle principielle ting i forhold til, at vi har en betalingsfri folkeskole i Danmark, siger Thomas Medom.

- Jeg har oplevet helt ned til indskolingsklasser, at man forventer, at eleverne har dyre computere med. Det er både forkert og ulovligt, så jeg vil gerne sikre, at alle får en computer.

Glæde hos forældre

Udspillet er, at der skal indkøbes Chromebooks til alle 23.000 elever. Og det forslag møder opbakning fra Skole og Forældre i Aarhus.

- Det er en rigtigt god idé. Det er noget, vi som forældreorganisation er glade for, siger formand for Skole og Forældre i Aarhus Cecilie Harrits til TV2 ØSTJYLLAND.

Cecilie Harrits glæder sig over udsigten til, at alle elever får en computer. Foto: Skole og Forældre

Også hos forældreorganisationen har man hørt om forældre, der oplever, at skolen lægger pres på for at få dem til at købe computere. Det er en udfordring, for ikke alle forældre har råd til det.

- Der er flere grunde til, at vi synes det er en god idé. Først og fremmest handler det om at stille børnene lige. Vi skal sikre, at den digitale dannelse er ens for alle børn, siger Cecilie Harrits.

Prisen er rimelig

Thomas Medom ved endnu ikke, hvad det præcist vil koste at anskaffe computere til 23.000 elever. Men priserne er nu kommet så langt ned, at han mener, det er realistisk.

- Det kan lade sig gøre økonomisk nu. Computerne er kommet ned i en rimelig pris, og det er altså bare et arbejdsredskab, der skal fungere. Det er en relativt stor investering, men når vi går mange skoler sammen, så regner vi med, at prisen vil være fornuftig, siger han.

Rådmanden arbejder i øjeblikket på en indstilling til byrådet, hvor forslaget skal vedtages.