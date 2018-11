Alle kan være med: Sportsgren får ældre op af lænestolen

At sport er godt for unge og gamle det ved alle. Men ikke alle ældre bliver ved med at være aktive idrætsudøvere, når de bliver en del af det grå guld. Det forsøger Viby BTK Bordtennisklub nu at lave om på.

Mandag formiddag var der derfor sved på panden hos bordtennisklubben.

Bordtennis er jo en idræt, der ikke er så kropsbetonet. Derfor bliver skader elimineret til et minimum. Leif Nielsen, deltager og medarrangør, Viby BTK Bordtennisklub

Klubben holdte nemlig Åbent Hus, hvor alle seniorer kunne komme og prøve kræfter med idrætten, uanset niveau og tidligere erfaringer med den lille bold.

Bordtennis er nemlig en særdeles velegnet aktivitet, hvis man er kommet på den anden side af de 60 år.

- Bordtennis er jo en idræt, der ikke er så kropsbetonet. Derfor bliver skader elimineret til et minimum, og samtidig kan man også dyrke idrætten, selvom man for eksempel tidligere har haft dårligt knæ, siger Leif Nielsen, der både deltager og er medarrangør af arrangementet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere ældre skal gribe battet

Initiativet hedder BAT 60+, og er et projekt mellem DGI Bordtennis og Dansk Bordtennis Union.

Målsætningen er, at få flere seniorer til at gribe batte i de lokale klubber over hele landet. Den hurtige sport er nemlig blandt andet god for de ældres reaktionsevne, koordination og kondition.

Både mænd og kvinder var mødt op.

- Jeg er jo pensionist, så jeg synes, det er dejligt at komme ud og få rørt mig og møde nogle andre mennesker i stedet for at sidde derhjemme og læse en gammel avis, siger Leif Aas Clausen, der mandag var mødt op til et spil bordtennis i Viby BTK Bordtennisklub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Klubben håber på flere medlemmer

Antallet af bordtennisspillere over 60 år i Danmark er steget med 40 procent fra 2015 til 2017. Og arrangørerne håber med BAT 60+ at kunne tiltrække endnu flere spillere.

Vi håber selvfølgelig, at vi kan fylde rummet mere eller mindre op – hvis ikke i de her to dage, så lidt senere, fordi vi nu forhåbentlig får nogle ambassadører, som kan tale pænt om os. Leif Nielsen, deltager og medarrangør, Viby BTK Bordtennisklub

- Vi holder Åbent Hus to dage i denne uge, og så må vi se, hvor stor opbakningen bliver. Vi håber selvfølgelig, at vi kan fylde rummet mere eller mindre op – hvis ikke i de her to dage, så lidt senere, fordi vi nu forhåbentlig får nogle ambassadører, som kan tale pænt om os, siger Leif Nielsen.

