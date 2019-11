Alle børn fortjener en julegave: Piger deler dukker ud til dem, der mangler

Det var egentlig ikke fordi, at Anette Jakobsen selv stod og manglede dukker, da hun faldt over en masse Bratz – og barbiedukker, der var til salg i en gruppe på Facebook.

Men så tænkte hun, at der måske var nogle børn, der kunne få glæde af dem og for 275 kroner, blev hun derfor den lykkelige ejer af 50 dukker med dertilhørende tøj, biler og andet tilbehør.

- Jeg har så rigeligt selv, bare jeg har et sted og bo og noget mad. Så jeg vil gerne give noget til andre. Det er vigtigt at hjælpe dem, der ikke har så meget, siger Anette Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette Jakobsen har boet i levefællesskabet Hertha i Galten i 13 år. Her hun altid haft et godt forhold til fællesskabets børn, og hun ser nærmest pigerne Bjørk, Elisabeth og Elvira, der også bor i Hertha, som sine egne børn.

Dem sendte hun bud efter, da dukkerne havnede i hendes stue. Nu har de sammen lavet en plan for, hvad der skal ske med de mange dukker:

- Anette er vores gode voksenven, og hun havde en ide om at give dukkerne til dem, der ikke har råd til at få julegaver, og så sagde vi, at det synes vi, var en rigtig god ide, fordi det er synd for dem, der ikke får gaver, fortæller Bjørk, der er ti år gammel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette Jakobsen har boet i levefællesskabet Hertha i Galten i 13 år. Her har hun mødt pigerne Bjørk, Elisabeth og Elvira. Foto: Privatfoto

Dukkerne har fået bad og frisk tøj

Sammen har pigerne og Anette gjort dukkerne klar til, at de kan blive delt ud som julegaver til børn, der ellers ikke har så meget at glæde sig til, når det kommer til julegaver.

Dukkernes tøj er blevet vasket, nogle af dem har fået sig en ny frisure, og pigerne har klædt dem på og fordelt dem i poser, så de er klar til at bringe glæde hos andre:

- Lige nu leder jeg efter nogen, der kan hjælpe os med at dele dukkerne ud til de rette til jul. Jeg vil gerne have at pigerne skal med, så de kan hilse på personerne, der får dukkerne og se deres glæde, siger Anette Jakobsen.

Indtil videre har Anette fundet en syrisk pige i Hørning som pigerne og hende skal aflevere et par dukker til. Og en anden pige i Lystrup.

- Jeg håber, at de tænker, at det er sødt, at nogle har givet dukkerne til dem, og at de bliver glade, siger Bjørk.