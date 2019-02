Alis undslap druknedøden: - Lad være med at stjæle redningskransene

- Det var en dejlig solskinsdag. Den flotte skulptur var lige sat op, og så ville jeg hen og se skulpturen. Så tænkte jeg ”den er høj”, så jeg gik lige et skridt tilbage. Og så lå jeg i vandet.

For et år siden var Alis Helene Madsen druknedøden nær, da hun faldt i vandet i Aarhus Havn. Oplevelsen sidder stadig dybt i hende.

Det er ligesom sådan en brønd, når man ligger dernede. Der var ret lavvandet, så der var kun de helt glatte vægge at tage fat i. Alis Helene Madsen

- Jeg kiggede op igennem vandet og så bobler og lyset over overfladen. Jeg baskede rundt i overfladen og tænkte på, hvor længe jeg kunne ligger der, og om der var nogen, der havde set mig, siger Alis Helene Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus er der masser af udstyr langs vandet, der kan hjælpe personer, der falder i vandet. Men de redningskranse, Alis Helene Madsen måske kunne have haft glæde af i situationen, har en tendens til at forsvinde.

Det var lige her, Alis Helene Madsen faldt i vandet.

Og de hænger måske som souvenirs på en væg et sted i byen. De bliver nemlig weekend efter weekend stjålet.

- Jeg tror, man tager dem med som et trofæ eller smider dem på Strøget. Det er typisk på Strøget, vi finder dem igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND, siger Lene Mossin, der er projektchef ved Østjyllands Brandvæsen.

I løbet af det seneste år er der forsvundet omkring 50 redningskranse ved åen i Aarhus. Heldigvis klarede Alis Helene Madsen sig ud af vandet uden.

Redningskransene forsvinder som regel om natten i weekenden.

- Min mand var her, men jeg vidste ikke hvor, for han havde stået og talt med nogen. Så råbte jeg, så meget jeg havde luft til. Så kom han efter et stykke tid og smed sig ned. Fordi han er en adræt mand, så smed han sig ned på maven, og når han så strakte armen ud, så kunne jeg nå ham. Så kom der en anden ung kvinde, og de fik mig op, siger hun.

Man har travlt med at komme op

Og ifølge brandvæsenet er hun sluppet heldigt fra uheldet.

- Tiden tikker hurtigt, når du ligger i 5 grader koldt vand. Der er ikke nødvendigvis langt til den næste redningskrans, men 30 sekunder er lang tid, hvis du ligger i vandet, siger Lene Mossin til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandet er koldt, og hvis der ikke er nogen redningskranse i nærheden, kan det være svært at hjælpe en uheldig person op.

Man har altså travlt med at komme op af vandet, hvis man først er endt der. Det er bare desværre ikke så let.

- Det er ligesom sådan en brønd, når man ligger dernede. Der var ret lavvandet, så der var kun de helt glatte vægge at tage fat i, siger Alis Helene Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En redningskrans havde gjort det lettere for østjyden at komme sikkert op fra havnevandet igen. Om ikke andet kunne det have købt hende mere tid og flere kræfter.

Redningskransene hænger normalt omkring åen og havnen i Aarhus. Foto: Louise Fischer, TV2 ØSTJYLLAND

- Jeg havde jo også en taske, der var fyldt med tøj og sko og jakken. Hvis der bare havde været et håndtag, jeg kunne tage ved og slappe af, så man kan tænke sig om og få ro. Det er næsten det allervigtigste. Man falder jo aldrig i forberedt, siger hun.

Der er placeret 38 redningskranse i Aarhus omkring åen og havnen. Altså, når de ikke er blevet stjålet.

- Man skal prøve at have det sjovt med noget andet end det, som samfundet har sat op for vores allesammens skyld, siger Alis Helene Madsen.

Det er Trygfonden, der leverer redningskransene til blandt andet Aarhus Kommune.